Działająca w branży kosmetycznej oraz około-kosmetycznej firma Primavera Parfum korzysta ze wzrostów w segmencie e-commerce i nowego centrum logistycznego.

Każdego dnia magazyn opuszcza ok. 3000 paczek detalicznych oraz 150 w formule „order for order”, pochodzących z różnych kanałów sprzedaży.

Obecne możliwości logistyczne pozwalają Grupie na generowanie obrotów na poziomie 700 mln zł rocznie.

Największy udział w przychodach – ok. 40 proc., stanowi współpraca ze sklepami wyspecjalizowanymi w sprzedaży kosmetyków (tzw. pure players).

W czerwcu tego roku Primavera Parfum, lider w wielokanałowej sprzedaży internetowej, rozpoczął pracę w nowym centrum logistycznym Panattoni Park Warsaw North II, znajdującym się przy drodze ekspresowej S8. Dystrybutor e-commerce korzysta z 5300 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A, dzięki czemu może rozwijać skalę swojego biznesu i zwiększać zakres usług. Firma oferuje szerokie spektrum kanałów sprzedaży (m.in. strefy marek, współpraca z marketplacami, dedykowane e-sklepy czy własne sklepy internetowe), a współpraca oparta jest głównie na drop-shippingu, polegającym na przeniesieniu całego procesu wysyłki towaru na dostawcę.

Po przeprowadzce wydajność procesów logistycznych Primavera Parfum pozwala na wysyłkę aż 25 tysięcy paczek każdego dnia. Obecna skala działań jest dużo niższa i wynosi ok. 3000 paczek detalicznych oraz 150 w formule „order for order” (czyli zamówienie pod zamówienie) dziennie. Jak twierdzą decydenci w firmie, liczba ta będzie systematycznie rosnąć aż do uzyskania maksimum możliwości logistycznych.

Konsekwentnie zwiększamy zakres oraz intensywność naszych usług logistycznych. W zeszłym roku, funkcjonując w poprzednim magazynie, wysłaliśmy ok. 860 tys. paczek. To wynik, który na pewno przebijemy w tym roku. Aktualnie oferujemy naszym klientom 25 tysięcy referencji, co przekłada się na 1 milion produktów – wylicza Jędrzej Karasek, dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum.

Jędrzej Karasek.



Intensywny rozwój biznesu to, poza zwiększonymi możliwościami logistycznymi, zasługa trwającej cyfrowej rewolucji. – Według szacunków w polskich sklepach w 2021 roku sprzedano ponad 4,5 mld produktów, a my jesteśmy beneficjentami tych wzrostów – przekonuje Jędrzej Karasek.

Obecne możliwości firmy pozwalają generować obroty na poziomie co najmniej 700 milionów rocznie. Dla porównania, w ubiegłym roku osiągnięty przychód był blisko trzy razy niższy i wyniósł 245 mln złotych. Rozwój biznesu napędza m.in. współpraca z nowymi klientami. W ostatnim czasie Primavera podpisała umowę z amerykańską firmą kosmetyczną Coty na obsługę Stref Marek. Od niedawna usługi świadczone są także producentowi wegańskich kosmetyków Aveda - w zakresie obsługi e-commerce oraz salonów sprzedaży.

W planach na kolejne miesiące jest rozwój dotychczasowej kooperacji z dużymi sklepami internetowymi (w tym również brandowymi) oraz marketplacami (elektronicznymi platformami handlowymi agregującymi wiele marek i producentów). Każdy z tych kanałów sprzedaży generuje ok. 20 proc. przychodów w Grupie. Największy udział – bo aż 40 proc., stanowi współpraca z wyspecjalizowanymi sklepami kosmetycznymi (pure players), gdzie ograniczeniem rozwoju jest zbyt mała skala i brak możliwości inwestowania w logistykę, zaopatrzenie oraz zasoby ludzkie, a obrót wynosi od 7 do 70 mln zł rocznie. Primavera zapewnia im "know-how", korzystne ceny transportu, logistyki, a także przejęcie odpowiedzialności za zakupy.

