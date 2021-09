Problemy z energią w Chinach mogą zachwiać całym światowym łańcuchem dostaw

Ograniczenia w dostawach prądu i zakłócenia produkcji nastąpiły w okresie, w którym zazwyczaj jest najwięcej wysyłek kontenerów morskich z Chin do Europy i USA. W efekcie można spodziewać się dalszych perturbacji w globalnych łańcuchach dostaw, opóźnień w realizacji zamówień oraz postępującego przeciążenia portów morskich w Chinach, jak i w terminalach rozładunkowych po stronie odbiorców na całym świecie - komentuje Przemysław Piętak, dyrektor ds. doradztwa w łańcuchu dostaw w CBRE.

W co najmniej dziesięciu chińskich prowincjach nastąpiło ograniczenie produkcji lub tymczasowe zamknięcie zakładów przemysłowych w wyniku przerw w dostawie energii elektrycznej, wymuszone przez władze centralne, w ramach polityki ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Wśród firm, które zostały dotknięte zakłóceniami w produkcji, znajdują się m.in. jeden z największych amerykańskich producentów telefonów oraz największy koncern motoryzacyjny produkujący samochody elektryczne. Dotknięte ograniczeniami w dostępie prądu prowincje to m.in. Jiangsu, Guangdong i Zhejiang – jedne z najbardziej uprzemysłowionych obszarów w całych Chinach, w których znajdują się m.in. zakłady produkujące wyroby ze stali i plastiku, chemikalia, tekstylia oraz artykuły AGD. W tych samych prowincjach znajdują się również jedne z największych portów morskich w Chinach, w tym Ningbo, Guangzhou, Nansha, Yantian and Shekou.

Ponieważ ograniczenia w dostawach prądu i zakłócenia produkcji nastąpiły w okresie, w którym wysyłki kontenerów morskich z Chin do Europy i USA zazwyczaj są najwyższe, można w ich wyniku spodziewać się dalszych perturbacji w globalnych łańcuchach dostaw, opóźnień w realizacji zamówień oraz postępującego przeciążenia portów morskich w Chinach, jak i w terminalach rozładunkowych po stronie odbiorców. Zwłaszcza jeżeli dostawy energii elektrycznej będą nadal wstrzymywane w październiku i kolejnych miesiącach. Zdaniem analityków, w dłuższym terminie, kolejne i coraz bardziej wyraźne ograniczenia związane z centralizacją produkcji w Chinach mogą spowodować większą skłonność firm przemysłowych i handlowych do zwiększenia stopnia dywersyfikacji globalnych łańcuchów dostaw, w tym m.in. poprzez zwiększanie dodatkowych, regionalnych zdolności produkcyjnych i logistycznych np. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).