Producent farb bierze w Hillwood Targówek magazyny i biura

Najemca pod koniec tego roku wprowadzi się do drugiej hali, której budowę deweloper rozpoczął w pierwszym kwartale br.

Firmę TEKNOS w poszukiwaniach powierzchni i negocjacjach z deweloperem reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Firma Teknos jest jednym z wiodących dostawców farb przemysłowych oraz farb dekoracyjnych. Została założona w 1948 roku i jest jedną z największych firm rodzinnych w Finlandii. Na jej czele stoi CEO Paula Salastie, która reprezentuje trzecie pokolenie rodziny Kiikka. TEKNOS działa w ponad 20 krajach w Europie, Azji oraz USA i zatrudnia 1800 osób. W 2020 r. sprzedaż grupy wyniosła ok. 384 mln euro.

Nowa hala zostanie przeznaczona do magazynowania farb i lakierów. Jednocześnie TEKNOS przenosi do Hillwood Park Targówek swoją główną siedzibę w Warszawie – na dwóch poziomach znajdą się biura oraz pomieszczenia socjalne, dostosowane do potrzeb i wymagań klienta.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nowa siedziba to nie tylko możliwość stworzenia bardziej ergonomicznej, kreatywnej i inspirującej przestrzeni dla pracowników oraz gości, ale także wdrożenia w nowym obiekcie elementów zrównoważonego rozwoju, które pomogą nam zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i pozytywnie wpłynąć na warunki pracy i dobre samopoczucie naszych pracowników – mówi Piotr Niedziółka, dyrektor Z\zarządzający w TEKNOS.

– Cieszymy się, że możemy pracować z firmą z tak długą historią i tradycjami, jak TEKNOS. Cała powierzchnia - zarówno magazynowa, jak i biurowa - została dostosowana do wytycznych i wymagań TEKNOS. Zainstalowane zostaną m.in. gniazda do ładowania samochodów elektrycznych i wózków. Przed budynkiem powstanie zielony placyk z infrastrukturą do rekreacji oraz licznymi nasadzeniami, a także zainstalowane zostaną nowoczesne stojaki dla rowerów - mówi Wojciech Dachniewski, Business Development Director w Hillwood Polska.