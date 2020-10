Producent miedzi z nową halą produkcyjną w Bielsku-Białej

Producent miedzi, mosiądzu i brązu, firma Polbrass, wprowadziła się do nowej hali produkcyjnej o metrażu prawie 2800 mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Panattoni Park Bielsko-Biała III.

Firma Polbrass to rodzimy producent wyrobów z miedzi, mosiądzu i brązu. Firma od 2003 roku zaopatruje w taśmy, folie, rury, pręty i inne wyroby z metali kolorowych przedsiębiorstwa na terenie Europy Środkowej. Decyzja o przeniesieniu się z dotychczasowej siedziby podyktowana była rozwojem przedsiębiorstwa i jego zwiększonymi potrzebami w zakresie dostępu do nowoczesnej infrastruktury. Rozważane były lokalizacje w Bielsku-Białej i okolicach. Nowa siedziba Polbrass zajmuje 2500 mkw. powierzchni produkcyjnej i magazynowej i 270 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej.



Panattoni Park Bielsko-Biała III to już trzeci obiekt Panattoni położony na terenie Bielska-Białej, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi S52. Park jest aktualnie rozbudowywany o drugi budynek, o powierzchni użytkowej 68 500 mkw. Obiekt pełni głównie funkcję produkcyjno-magazynową, jest także wyposażony w powierzchnie biurowo-socjalne dla najemców.



- Firma Polbrass poszukiwała optymalnej powierzchni, która pozwoli jej na poszerzenie linii produkcyjnych. Zaprezentowaliśmy klientowi nieruchomości magazynowo-przemysłowe na terenie Bielska-Białej i w najbliżej okolicy. Lokalizacja położona w mieście okazała się bardziej przyjazna nie tylko dla pracowników firmy, ale i kontrahentów – mówi Miłosz Borkowski, Starszy doradcaw dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych firmy Cresa Polska.