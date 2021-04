Produkcja i praca dla 2,5 tys. osób. Gigant z branży medycznej inwestuje we Wrocławiu

Nowy zakład produkcyjny jest kolejną inwestycją Align Technology po placówkach we Wrocławiu, w Madrycie i Kolonii.

Plan inwestycji zakłada powstanie ponad 2500 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat.

Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest na początku 2022 r.

Align Technology jest producentem urządzeń medycznych, zajmującym się projektowaniem i produkcją systemu Invisalign, skanerów wewnątrzustnych iTero oraz oprogramowania CAD/CAM exocad wykorzystywanych w ortodoncji i stomatologii odtwórczej.

We Wrocławiu powstanie zakład, w którym produkowany będzie system Invisalign. Nowa inwestycja poszerzy możliwości masowej personalizacji rozwiązań firmy Align dla całego regionu EMEA, w tym szeroko zakrojonych technologii druku 3D, umożliwiających produkcję ponad 700 tysięcy unikalnych nakładek dziennie na świecie.

– Nasza nowa placówka we Wrocławiu przyczyni się do powstania ponad 2500 miejsc pracy do końca 2025 r. i będzie największą inwestycją firmy w regionie EMEA. Przez ostatnie 20 lat firma zwiększała w nim swoją obecność, otwierając nowe biura, budując mocne lokalne struktury oraz uruchamiając zakłady planowania leczenia na trzech różnych rynkach – z perspektywą dalszej ekspansji. Nowa inwestycja pozwoli nam umocnić nasze stałe zaangażowanie na rzecz lekarzy Invisalign w regionie i udzielić im bardziej indywidualnego wsparcia – mówi Markus Sebastian, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający, EMEA.



Rozpoczęcie produkcji w nowym zakładzie planowane jest na początku 2022 r. Inwestycja jest jednym z działań w ramach strategii firmy, której celem jest ekspansja operacyjna w kolejnych regionach i krajach. Bezpośrednio z zakładu przezroczyste nakładki Invisalign będą dostarczane do współpracujących z firmą lekarzy, którzy wykorzystają je w leczeniu wad zgryzu u swoich pacjentów.

