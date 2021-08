Prologis biega w szlachetnej sprawie

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 23 sie 2021 13:40

Prologis podejmuje wyzwanie Stelvio for Life – już po raz ósmy. W ciągu zaledwie jednego dnia zespół Prologis pokona liczący ponad 21 kilometrów szlak przez słynną przełęcz Stelvio we Włoszech, aby wesprzeć działania na rzecz powszechnego dostępu do spersonalizowanego leczenia raka w oparciu o indywidualne analizy DNA.