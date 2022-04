Prologis buduje dla dm drogerie markt

– Obiekt zostanie zbudowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami dm drogerie markt w zakresie magazynowania i dystrybucji. Dotyczy to głównie kontroli temperatury w celu zapewnienia optymalnych warunków przechowywania produktów. Dostosowane do specyfiki klienta rozwiązania obejmują chłodzenie magazynu oraz umieszczenie nadmuchiwanych kołnierzy wokół stanowisk przeładunkowych. Wszystko po to, by zapobiec utracie ciepła – opisuje Peter Hyža, kierownik projektu w Prologis.

Dm drogerie markt wprowadzi się do budynku 22 w Prologis Park Bratislava już we wrześniu 2022 r.

– Będziemy ściśle współpracować z dm drogerie markt, aby jeszcze lepiej poznać specyfikę ich działalności, co pozwoli nam zapewnić możliwie jak najlepszą obsługę klienta przez cały okres najmu. Dzięki połączeniu doskonałej lokalizacji z najwyższej jakości obsługą, magazyn będzie idealnym centrum logistycznym dla dm drogerie markt w Bratysławie – powiedział Jakub Randa, Leasing & Customer Experience Manager w Prologis.

W ramach inicjatywy PARKlife™ na terenie parku funkcjonują dodatkowe usługi i udogodnienia tworzące przyjazne miejsce pracy, takie jak boisko do piłki nożnej pięcioosobowej, strefa crossfit czy miejsce do grillowania.

– Nowy budynek zapewni nam doskonały dostęp do największego rynku konsumenckiego na Słowacji, a jednocześnie świetne warunki dla naszych pracowników – podkreśla Lenka Belanová, kierownik działu łańcucha dostaw i logistyki dm drogerie markt.