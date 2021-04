Prologis buduje magazyn BTS dla sieci Dr. Max

Dr.Max to jedna z największych słowackich marek na rynku produktów farmaceutycznych i zdrowotnych.

Wysokie wymagania jakie ma firma w zakresie jakości, niezawodności i etycznych standardów produkcji sprawiają, że nowoczesna baza logistyczna jest niezbędnym ogniwem w planach rozwoju w Europie Środkowej.

Mając to na uwadze, zaproponowaliśmy klientowi zaprojektowany specjalnie dla jego potrzeb BTS w Prologis Park Bratislava. Łączymy w nim atuty ekologicznych rozwiązań z zapewnieniem wysokiej efektywności operacji. Technologia chłodzenia w magazynach gwarantuje odpowiednie warunki przechowywania, 10 metrów wysokości w świetle ułatwia sprawne procesy magazynowe, a oświetlenie LED w strefie magazynowej sprzyja oszczędnemu wykorzystaniu energii, z korzyścią dla środowiska. Dodatkowo, na terenie centrum logistycznego w ramach programu PARKlife promujemy zdrowy tryb życia i wspieramy zaangażowanie pracowników – Prologis Park Bratislava ma nawet własne boisko do piłki nożnej.

- Sednem naszej działalności jest wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia, dlatego bardzo zależy nam na promowaniu zdrowego stylu życia także wśród naszych pracowników – mówi Jan Žák, dyrektor generalny Dr.Max Slovakia - Nasz nowy budynek w Prologis Park Bratislava przyniesie wiele korzyści pracownikom sklepu internetowego, ale także całej naszej firmie. Specjaliści Prologis zadbali o to, aby wszystkie nasze wymagania były spełnione. Już nie możemy doczekać się przeprowadzki.

Dr.Max przeprowadzi się pod nowy adres w III kwartale 2021 r. W ramach umowy, w której zawarciu pośredniczyła firma Cushman & Wakefield, zawarte są możliwości dalszej ekspansji. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości zaoferować naszemu klientowi jeszcze więcej powierzchni dostosowanej do jej potrzeb.

- Prologis Park Bratislava zapewni naszemu klientowi doskonałe miejsce do pracy i rozwoju – mówi Jakub Randa, Leasing and Customer Experience Manager w Prologis Slovakia - Prologis Park Bratislava to więcej niż centrum logistyczne, to prawdziwa społeczność biznesowa. Nasze budynki są dokładnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i odznaczają się dbałością o zapewnienie komfortu pracy. W ramach PARKLife uzupełniamy je dodatkowymi, ogólnodostępnymi udogodnieniami promującymi zdrowie pracowników. Cieszymy się, że już w tym roku powitamy Dr.Max w rodzinie Prologis.