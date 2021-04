Prologis buduje nowe centrum logistyczne

Nowy budynek będzie liczył 12 tys. mkw. Firma skorzysta również z szeregu innowacyjnych rozwiązań, które są standardowo dostępne dla wszystkich klientów Prologis, takich jak smart metering oraz najwyższej jakości oświetlenie LED w całym obiekcie. W umowie najmu pośredniczyła firma Cushman & Wakefield.

Prologis Park Prague-Chrastany, położony w zachodniej części Pragi, to nowy, interesujący punkt na logistycznej mapie Czech. Park zapewnia doskonały dojazd do stolicy państwa, ponieważ znajduje się tuż przy autostradzie prowadzącej do miasta i bardzo blisko linii metra. Taka lokalizacja sprawia, że będzie to w Czechach jedna z optymalnych baz logistyki ostatniej mili.

