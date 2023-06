- Cieszymy się, że możemy współpracować z Blackstone przy tej transakcji. Te wysokiej jakości nieruchomości uzupełniają nasze portfolio i doskonale wpisują się w nasz długoterminowy strategiczny plan rozwoju. Transakcja ta pokazuje wyjątkową zdolność Prologis do powiększania swojego portfolio nieruchomości na dużą skalę, poszerzania relacji z klientami i zwiększania możliwości naszej rozwijającej się platformy Essentials – powiedział Dan Letter, President Prologis.

To, gdzie inwestujesz, ma znaczenie, a ta transakcja pokazuje wyjątkowy popyt na wysokiej jakości magazyny. Przy niemal rekordowo niskim poziomie pustostanów, logistyka pozostaje dla nas ważnym tematem. Jesteśmy dumnymi właścicielami magazynów o wartości 100 miliardów dolarów w Ameryce Północnej, a 175 miliardów dolarów na świecie. Oczywiście Prologis to światowej klasy firma, która zna tę branżę jak nikt inny – powiedział Nadeem Meghji, head of Blackstone Real Estate Americas.