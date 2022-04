Prologis: logistyka może być jeszcze bardziej zielona

W 2021 r. Prologis kupił 80 proc. energii z gwarancjami pochodzenia. Teraz, realizując swoje ambitne cele środowiskowe oraz odpowiadając na potrzeby klientów, wykonał kolejny ważny krok.

W 2022 r. firma zdecydowała się na zakup energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii za pośrednictwem EKO Premium od Tauron. Oznacza to, że obecnie w parkach dystrybucyjnych Prologis w Polsce 100 proc. wykorzystywanej energii pochodzi z OZE.

- Działalność Prologis od lat jest dowodem na to, że skuteczne minimalizowanie wpływu na środowisko jest możliwe. W 2019 r. Prologis został pierwszą na świecie firmą z sektora nieruchomości notowaną na giełdzie Dow Jones S&P 100, która osiągnęła neutralność emisyjną w odniesieniu do swoich operacji. Na tym nie poprzestajemy i po raz kolejny udowadniamy, że logistyka może być jeszcze bardziej zielona. Naszym kolejnym globalnym celem jest osiągnięcie do 2025 r. neutralności pod względem emisji CO2 pochodzących z procesu budowy obiektów. Widzimy realne efekty naszych działań i obserwujemy pozytywny wpływ jaki mają na nasze otoczenie. To motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań – tłumaczy Paweł Sapek, szef Prologis na region Europy Środkowej.