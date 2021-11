Prologis odznaczony przez Księcia Walii

Książę Walii przyznał Prologis Terra Carta Seal – wyróżnienie dla firm, które stawiają planetę oraz jej mieszkańców w centrum globalnego, odpowiedzialnego biznesu.

Odznaczenie przyznawane jest jedynie 45 firmom na świecie - tym, które zajmują pozycję lidera w swojej branży i posiadają rzetelne, oparte na celach naukowych plany działania na rzecz pozytywnych przemian i zrównoważonego rozwoju.

Prologis od dziesięcioleci udowadnia kolejnymi działaniami swoje wszechstronne zaangażowanie w zrównoważone budownictwo oraz rozwój innowacji i technologii. Jako największy globalny deweloper i zarządca nieruchomości logistycznych firma ustanowiła nowy cel w zakresie ESG – jest nim uzyskanie akredytacji środowiskowej dla wszystkich nowych inwestycji oraz modernizacji na całym świecie.

Ben Bannatyne, Prezes Prologis Europe, odebrał nagrodę z rąk Księcia Walii podczas oficjalnego wydarzenia w Kelvingrove.

- Mamy zaszczyt być częścią tej prestiżowej inicjatywy, która stawia naturę, planetę oraz jej mieszkańców w centrum globalnego, odpowiedzialnego biznesu. Chcemy dzielić się z rynkiem naszą wizją przyjaznych środowisku, innowacyjnych nieruchomości logistycznych. To sprawia, że budujemy trwałe relacje i lepsze otoczenie dla wszystkich - klientów, pracowników i społeczności, których częścią jesteśmy - powiedział Ben Bannatyne, Prezes Prologis Europe.

Inicjatywa na rzecz lepszego świata dla przyszłych pokoleń

- To dla nas ogromna satysfakcja, że możemy dołączyć do Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii oraz prac Sustainable Markets Initiative. Dzięki temu możemy pomóc w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. W Prologis od dawna praktykujemy takie podejście. Nasze zadanie to tworzyć lepszy świat dla nas i przede wszystkim dla przyszłych pokoleń - powiedział współzałożyciel i dyrektor generalny Prologis, Hamid R. Moghadam.

