Prologis Park Łódź z nowym najemcą

- Przy poszukiwaniu powierzchni logistycznej kluczowa była dla nas lokalizacja parku oraz jakość nieruchomości. Prologis Park Łódź znajduje się w okolicach geograficznego środka Polski, co sprawia, że jest to dla nas doskonały węzeł transportowo-logistyczny. Wysoki standard, w jakim została wykonana inwestycja oraz szeroki zakres usług oferowanych w parku pomogły nam w podjęciu jednoznacznej decyzji – powiedział Jarosław Płusa, prezes Uniq Logistic.

- W naszym łódzkim parku stawiamy na nowoczesną infrastrukturę oraz zrównoważone rozwiązania, oferujemy też liczne narzędzia ułatwiające zarządzanie nieruchomością. Nasz klient docenił też bezpośredni dostęp do komunikacji publicznej. W sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy i tramwajowy, co umożliwia pracownikom szybki i łatwy dojazd do pracy – podkreśla Kamila Pruk, senior leasing manager Prologis.

W transakcji najemcy doradzała firma Axi Immo. - Klient miał dokładnie sprecyzowane parametry dotyczące nowego obiektu magazynowego, spośród przedstawionych propozycji oferta parku Prologis okazała się najlepsza ze względu na dogodną lokalizację blisko centrali firmy, bardzo dobrą ekspozycję z drogi, jak też standard powierzchni – powiedział Hubert Wojtera, Dyrektor Industrial & Logistic w Axi Immo.

Budynek ma cofniętą pierwszą linię słupów, co ułatwia manewrowanie wózkami w strefie przydokowej, a lepsze doświetlenie tej strefy światłem dziennym zapewniają świetliki, które zajmują 5 procent powierzchni dachu.

Obiekt wyposażony jest w system ESFR, energooszczędne oświetlenie LED oraz system smart meteringu do zdalnego monitorowania zużycia mediów, zintegrowany z dedykowaną klientowi platformą on-line do zarządzania nieruchomością.

Park docelowo zajmie 93 tys. metrów kwadratowych przeznaczonych na najwyższej klasy magazyny oraz reprezentacyjne biura, których wyposażenie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.