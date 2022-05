Prologis Park Prague-D1 Ostředek ma nowego najemcę

Budynek DC1 w Prologis Park Prague-D1 Ostředek oddany do użytku.

ESA logistika to pierwszy najemca nowego parku logistycznego Prologis w Czechach.

Firma ESA logistika zajmie ponad 4 tys. mkw.

Do pierwszych klientów w nowym parku położonym przy autostradzie D1 niedaleko Pragi należy ESA logistika. W najbliższych miesiącach spółka zajmie 4 600 metrów kwadratowych. Natomiast już teraz dysponuje dostępem do powierzchni magazynowej w budynku DC1. ESA podpisała długoterminową umowę, która ma zapewnić maksymalne wykorzystanie doskonałej lokalizacji Ostředka – w sąsiedztwie stolicy Czech i z łatwym dostępem do autostrad prowadzących do innych głównych ośrodków konsumenckich w Europie Środkowej.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Powitanie klientów w pierwszym budynku w zupełnie nowym parku jest czymś wyjątkowym – opowiada Anna Jůzová, menedżerka ds. leasingu i doświadczeń klienta w Prologis. – Ukończenie budowy DC1 to doskonała wiadomość nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla ESA, której ta lokalizacja zapewni doskonałe skomunikowanie z całymi Czechami. Pomożemy im jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez Prologis Park Prague-D1 Ostředek.

Klienci i pracownicy w Ostředku będą mogli korzystać z wysokich standardów obiektu Prologis w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz inicjatywę PARKlifeTM mającą na celu poprawę jakości życia osób pracujących w naszych parkach. W Ostředku są to m.in. oświetlenie LED, smart metering czy lepsza izolacja ścian i dachów, które pomagająca klientom ograniczać koszty zużycia energii.

– Przeprowadzka do Prologis Park Prague D1 Ostředek będzie ważnym krokiem w rozwoju naszego biznesu – Marek Cvačka, Managing Director w ESA logistika. – Dla sprawnej logistyki kluczowa jest lokalizacja, a park w Ostředku zapewni nam szybki i łatwy dostęp do Pragi i innych lokalizacji w Czechach i Europie. Cieszymy się na współpracę z Prologis, by zoptymalizować naszą nową powierzchnię

W zawarciu transakcji pośredniczyła agencja Space Brokers.

- Prologis Park Prague D1 Ostředek to jedna z ważniejszych inwestycji w branży nieruchomości logistycznych w Czechach w ostatnich latach - powiedziała Jana Slavíková ze Space Brokers. "Klienci parku będą mogli czerpać korzyści z doskonałej lokalizacji i bogatej oferty usług dodatkowych Prologis. Cieszymy się, że ułatwiliśmy ESA wynajęcie tego obiektu.