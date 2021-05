Prologis Park Ruda Śląska z dwoma nowymi magazynami BTS

Prologis oddał do użytku w swoim Prologis Park Ruda Śląska dwa magazyny typy BTS o łącznej powierzchni 60 tys. mkw.

W pierwszej fazie inwestycji powstał budynek typu BTS o powierzchni 50 000 metrów kwadratowych szyty na miarę dla firmy Raben, który kontynuuje wieloletnią współpracę z Prologis na terenie Śląska. Magazyn ze strefę kontrolowanej temperatury (14-18°C) i instalacjami chłodzącymi przeznaczony jest głównie do składowania i obsługi artykułów spożywczych. Z myślą o optymalizacji procesów pierwsza linia słupów w hali została odsunięta, a regały systemowe i wózki widłowe są naprowadzane indukcyjnie. Integralną częścią budynku jest wyjątkowe, trzypiętrowe biuro o powierzchni 2 tysięcy metrów kwadratowych, zaprojektowane zgodnie z zasadami Feng Shui.

Drugim klientem, który wprowadził się do swojego budynku pod klucz w Prologis Park Ruda Śląska jest jeden z wiodących dostawców kompleksowych usług zarządzania logistyką. Oddany niedawno do użytku magazyn będzie dedykowany obsłudze klienta FMCG z branży spożywczej. Na powierzchni ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych zastosowano szereg rozwiązań, które sprostają rygorystycznym potrzebom logistyki produktów chłodzonych.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W budynku znajduje się chłodnia o powierzchni ponad 10 000 metrów kwadratowych, z zakresem temperatury 2 – 6°C. W obiekcie jest też strefa co-packingu oraz komora typu ambient z zakresem temperatury do 25°C. Aby do maksimum podnieść efektywność chłodni przy załadunku i rozładunku, magazyn wyposażony jest w 15 izolowanych fartuchów chłodniczych, a bramy są uszczelnione pneumatycznie. Zwiększona jest także izolacyjność ścian, zgodnie z normami na rok 2021.

System przeładunkowy został wyposażony w szereg rozwiązań zwiększających wydajność pracy: sterowane elektronicznie kliny kołowe do ciężarówek zapobiegają niepotrzebnemu otwieraniu bramy, zmniejszając tym samym zużycie energii, wewnętrzna sygnalizacja świetlna podnosi standardy bezpieczeństwa, a cały proces załadunku i rozładunku jest monitorowany, z możliwością obserwowania postępów przez kierowców pojazdów.

- BTS to zawsze unikalny projekt. Obydwie inwestycje były na równi wyjątkowe, co wymagające. Dlatego już od fazy projektu ogromną rolę odegrała wzajemna wymiana wiedzy, która była możliwa dzięki naszym partnerskim relacjom z klientami. To pozwoliło na zrozumienie, a następnie wprowadzenie w życie ich indywidualnych potrzeb odnośnie nowoczesnej powierzchni magazynowej, która będzie im służyła przez kolejne lata - podkreśla Leonard Kubanek, Director Project Management, Prologis.