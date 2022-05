Prologis Park Teresin utrzymał zaufanie Super-Pharm

Super-Pharm przedłużył umowę najmu na 9,6 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Prologis Park Teresin.

Jednocześnie firma zdecydowała się wynająć dodatkowe 12,6 tys. mkw.

Tym samym jedna z największych sieci drogeryjnych zajmie w nowoczesnym kompleksie magazynowym Prologis pod Warszawą w sumie ponad 22 tys. mkw.

- Prologis jest partnerem, który zna nasze potrzeby i jest w stanie zapewnić nam rozwiązania dopasowane do specyfiki naszego biznesu. Pomyślny przebieg naszej dotychczasowej współpracy oraz zespół, na którym zawsze możemy polegać, przekonały nas do tego, by nie tylko zostać na dłużej, ale też zwiększyć wynajmowaną powierzchnię – powiedziała Karolina Szuba, COO, Board Member z Super-Pharm.

- Cieszymy się, że Super-Pharm po raz kolejny obdarzył nas zaufaniem przedłużając umowę najmu w Prologis Park Teresin. To dowód na to, że dobre relacje stają się początkiem długofalowej współpracy, a nasze magazyny zapewniają odpowiednie warunki do rozwoju. W przypadku Super-Pharm poza strategiczną lokalizacją, istotna była możliwość dostosowania budynku do własnych potrzeb – powiedziała Emilia Błądek Leasing & Customer Experience Manager z Prologis.

Centrum logistyczne Prologis Park Teresin składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni blisko 160 tys. metrów kwadratowych. Obiekt zapewnia idealne warunki do dystrybucji krajowej i międzynarodowej. Ten nowoczesny kompleks ma własną bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK92 oraz autostradą A2, jest zlokalizowany przy węźle Wiskitki. Jego atutami są liczne tereny zielone oraz bezpośredni dostęp do komunikacji publicznej. Budynek wyposażony jest w szereg udogodnień dla najemców takich jak smart metering system czy oświetlenie LED.