Bidfood Farutex, dostawca produktów dla branży gastronomicznej, został pierwszym najemcą największego budynku spekulacyjnego w historii Prologis.

Od sierpnia 2023 Farutex będzie zajmował 9 795 mkw. na terenie Prologis Park Wrocław III.

To nie pierwsza współpraca pomiędzy firmami.

Bidfood Farutex od 2011 roku zajmuje 4 811 mkw. w sąsiednim budynku.

Widzimy potrzebę zwiększenia zajmowanej powierzchni magazynowej. Zdecydowaliśmy się kontynuować współpracę z Prologis, przenieść się do nowego budynku i podwoić wynajmowaną powierzchnię, ze względu zarówno na strategiczną lokalizację obiektu, jak i na otwartość na nasze potrzeby oraz szereg udogodnień dla pracowników – mówi o kontynuacji współpracy Łukasz Tuz, dyrektor regionu w Bidfood Farutex.

Nowy budynek DC4 to nowoczesna hala magazynowa i magazynowo-produkcyjna o powierzchni 49 tys. mkw. Jego atutami są nie tylko lokalizacja blisko lotniska i obwodnicy Wrocławia oraz świetny dostęp do komunikacji miejskiej, ale przede wszystkim funkcjonalność obiektu i szeroka gama usług stworzonych z myślą o pracownikach.

Największy magazyn spekulacyjny w historii firmy, będzie miał wysokość magazynu w świetle 12 m, wzmocnioną nośność posadzki oraz zwiększoną izolacyjność ścian i dachu hali. Podobnie jak wszystkie nowo powstałe budynki Prologis, zostanie poddany akredytacji BREEAM. Ponadto, dla większego bezpieczeństwa oraz lepszego samopoczucia pracowników, powierzchnie magazynu i biura oświetlane będą najwyższej jakości systemem LED. Czujniki ruchu mogą być zaprogramowane zgodnie z potrzebami i wytycznymi klienta, dzięki temu pozwolą na zmniejszenie kosztów oświetlenia. Budynek będzie wyposażony w świetliki oraz panele okienne w elewacji, które zapewnią do 12,5% naturalnego światła. Budynek zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

- Prologis niezmiennie wspiera niskoemisyjny transport, dlatego Prologis Park Wrocław III oferuje łatwy dostęp do komunikacji publicznej, ładowarki samochodów elektrycznych, wiaty dla rowerów i punkty ich naprawy. Dzięki tym rozwiązaniom Prologis Park Wrocław III to nie tylko idealne miejsce do rozwoju biznesu, ale również przyjazne miejsce do pracy – powiedział Marcin Kruszewski, Leasing and Customer Experience Manager w Prologis.

