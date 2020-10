Prologis podsumował III kwartał w Europie i regionie CEE

W miarę zmniejszania się wpływu pandemii COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych, europejskie rynki ustabilizowały się, a silny popyt wśród iwestorów przyczynił się do kompresji stóp kapitalizacji. Na tym tle niski poziom inwestycji spekulacyjnych w większości krajów Europy kontynentalnej, niezmienione ograniczenia po stronie podaży oraz niedobór gruntów sprawiły, że perspektywa wzrostu czynszów staje się bardziej prawdopodobna.

W trzecim kwartale w całej Europie widoczna była poprawa nastrojów wśród klientów, w miarę jak zarysował się wyraźniejszy konsensus rynkowy dotyczący krótkoterminowego wpływu COVID-19, a firmy dostosowały swoją działalność do panujących warunków i przygotowały się do drugiej fali pandemii.

Prologis podsumował III kwartał, w którym uruchomiono Prologis Essentials Marketplace - platformę online, która pomaga klientom wygodnie skonfigurować i wyposażyć lub zmodernizować wynajmowaną powierzchnię - z korzyścią dla operacji logistycznych - za pomocą zrównoważonych, oszczędnych technologii oraz najwyższej jakości produktów i usług.

Zorganizowano również pierwszą logistyczną debatę online z udziałem przedstawicieli Almazara Real Estate Advisory, CBRE Global Investors, Norges Bank Investment Management (największego niezależnego funduszu inwestycyjnego), Tesco Pension Investment oraz UPS Investments. W wirtualnym wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób.

Mianowano Sandera Breugelmansa (artykuł dostępny w języku angielskim) na stanowisko SVP, Region Head na Europę Północną, który będzie zarządzał działaniami firmy w krajach Beneluksu, Niemczech i krajach skandynawskich oraz przedstawiono pierwszy budynek zbudowany zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz według standardów BREEAM i WELL. Do budowy zlokalizowanego w Holandii obiektu o powierzchni 26 000 metrów kwadratowych wykorzystano - tam gdzie tylko to było możliwe - materiały pochodzące z recyklingu.

Łącznie w portfolio Prologis w Europie znajduje się 19 milionów metrów kwadratowych. Wskaźnik zajętości na koniec okresu: 95,9 procent, w porównaniu z wynikiem 96,6 procent w drugim kwartale 2020 r., przy czym na większości rynków wskaźnik utrzymywał się na stabilnym poziomie. Wynajęta powierzchnia łącznie wynosi 1 030 400 metrów kwadratowych; nowe umowy najmu – 321 000 metrów kwadratowych; przedłużone umowy najmu – 709 000 metrów kwadratowych.



Powierzchnia wynajęta od początku 2020 r.: 2,6 miliona metrów kwadratowych: nowe umowy najmu – 614 000 metrów kwadratowych, zaś przedłużone umowy najmu – 2 miliony metrów kwadratowych.

Rozpoczęto budowę sześciu nowych obiektów BTS w całej Europie o łącznej powierzchni 212 000 metrów kwadratowych – dwa we Włoszech oraz po jednym w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji.

1

2