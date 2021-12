Prologis rozbudowuje w swoich parkach ofertę dla rowerzystów

Łącznie w każdym parku Prologis ma kilkadziesiąt zadaszonych miejsc do przechowywania rowerów.

Teraz uzupełnia je o dodatkowy sprzęt – stacje do niezbędnych napraw i konserwacji jednośladów.

Pierwsze cztery stacje naprawcze stanęły we wrocławskich parkach. Rowerzyści z Prologis Park Wrocław, Prologis Park Wrocław III oraz Prologis Park Wrocław V już mogą cieszyć się dodatkowym miejscem obsługi i naprawy sprzętu.

- Parki Prologis to znacznie więcej niż magazyny w strategicznych lokalizacjach. To też miejsce pracy tysięcy osób, więc zależy nam, żeby były to obiekty maksymalnie komfortowe. Dlatego intensywnie rozwijamy PARKlife™ – chcemy, aby były miejscem przyjaznym dla pracowników – pełnym zieleni, z dobrym dojazdem i wieloma dodatkowymi udogodnieniami – od wiat na rowery, przez plenerowe biblioteczki po miejsca do grillowania i wypoczynku. Nawet jeśli budownictwie przemysłowym to szczegóły, to w efekcie dają różnicę pozytywnie ocenianą przez naszych klientów – podkreśla Marcin Czerniewski, Project Manager Prologis odpowiedzialny za region Górnego Śląska.

