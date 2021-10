Prologis ruszył z budową nowego parku logistycznego

Część budynku DC1 jest już wynajęta przez Zeppelin CZ - dystrybutora części zamiennych do maszyn budowlanych, rolniczych i górniczych marki Caterpillar.

Dostosowana do potrzeb Zeppelin CZ powierzchnia logistyczna o wielkości 4 123 metrów kwadratowych zajmie połowę budynku 1 liczącego 8 880 metrów kwadratowych. Druga część obiektu jest gotowa do wynajęcia. Będzie to pierwszy z trzech planowanych obiektów w Ostredku. Gotowe są również grunty pod DC2, który ma mieć łącznie 21 000 metrów kwadratowych, oraz pod DC3 o powierzchni 13 000 metrów kwadratowych.

- Rozpoczęcie budowy Prologis Park Prague D1 Ostredek to szczególny moment dla nas wszystkich. Wkrótce powitamy Zeppelin CZ w ich nowej siedzibie, w której znajdzie się pod najlepszą opieką doświadczonego Customer Experience Team, który zapewnia stałe wsparcie w codziennych operacjach oraz na bieżąco odpowiada na pojawiające się potrzeby naszych najemców - mówi Anna Jůzová, Leasing and Customer Experience Manager w Prologis.

- Nasza nowa powierzchnia w Prologis Park Prague Ostredek plus możliwość składania zamówień online pozwoli nam przyspieszyć obecny proces dostarczania zamówień na części zamienne do naszych klientów w całej Republice Czeskiej, Słowacji i Austrii - mówi Stanislav Chládek, Dyrektor Generalny w Zeppelin CZ. - Cieszymy się, że jesteśmy pierwszym klientem w tym nowym parku, który bez wątpienia znajduje się w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji na logistycznej mapie Czech.