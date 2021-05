Prologis z kolejnym magazynem BTS w Prologis Park Wrocław

Transakcja na 30 000 metrów kwadratowych obejmuje: budowę budynku typu build-to-suit (BTS) o łącznej powierzchni ponad 11 600 metrów kwadratowych i przedłużenie obecnej umowy najmu 19 100 metrów kwadratowych powierzchni.

Budowa BTS właśnie wystartowała – w ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie magazyn oraz część biurowa – powierzchnia będzie dostępna dla klienta już w trzecim kwartale 2021. Drugi etap prac obejmie budowę biura o powierzchni niemal tysiąca metrów kwadratowych, a oddanie do użytku przewidziane jest jeszcze przed końcem tego roku.

W nowopowstającym budynku położono nacisk na wykorzystanie możliwości jakie daje zielone budownictwo przemysłowe: do 12,5 proc. powierzchni będzie doświetlonej światłem dziennym, a bezpieczeństwo i komfort pracy zapewni energooszczędne oświetlenie LED z systemem inteligentnego sterowania DALI i czujnikami ruchu. Pogrubiona izolacja hali wpłynie na wyższą efektywność energetyczną, a emisje ograniczone zostaną dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznym o mocy 50kW oraz kolektorom słonecznym do podgrzewania wody.

Aby zapewnić maksymalną efektywność prowadzonych operacji, rozstaw słupów w magazynie został dostosowany do indywidualnych potrzeb najemcy, zastosowano w nim także wzmocnione posadzki, a platformy dokowe pozwalają na obciążenie aż do 15 ton.

- Nasz klient od lat łączy zrównoważony rozwój z innowacyjnością – swoje produkty tworząc w obiegu zamkniętym, bez użycia surowców kopalnych. Znając nasze doświadczenie w zakresie ekologicznego budownictwa oczekiwał od nas równie odpowiedzialnego podejścia. W efekcie powstanie przyjazny środowisku, wyposażony w szereg nowoczesnych rozwiązań, efektywny kosztowo budynek - dokładnie dostosowany do oczekiwań i potrzeb naszego wieloletniego klienta, który jest z nami w Prologis Park Wrocław V już od 11 lat. To dla nas powód do dumy i dowód na to, że zrozumienie potrzeb klienta, elastyczne podejście i codzienne wsparcie to przepis na sukces - podkreśla Marcin Czerniewski, Project Manager Prologis w regionie Dolnego Śląska.