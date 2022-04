Prologis z nowymi najemcami. To jeże, nietoperze oraz pszczoły i biedronki

Infrastruktura wrocławskiego parku Prologis powiększyła się o sześć domków dla jeży, cztery hotele dla owadów i budkę lęgową dla nietoperzy. Obiekty są kolejną inicjatywą w ramach idei PARKlife™, zgodnie z którą firma dba o to, by infrastruktura była przyjazna nie tylko dla pracowników, ale i dla środowiska.

Będące w Polsce pod ochroną jeże prawdopodobnie wprowadzą się jesienią, gdy będą szukać bezpiecznego i wygodnego lokum na zimowy sen. Znacznie wcześniej będzie można spotkać pożyteczne owady – pszczoły, biedronki lub trzmiele.

Niezależnie od tego, kto zatrzyma się w owadzim hotelu, będzie miał komfortowe warunku do złożenia jaj, schronienia się przed deszczem, chłodem i zwierzętami żywiącymi się owadami. W swoje progi Prologis zaprosi też nietoperze, które również są pod ochroną. Będą sprzymierzeńcem w walce z komarami. W końcu w ciągu w ciągu jednej nocy mogą ich zjeść nawet 2 tys.

Dla pracowników i dla środowiska

Domki dla zwierząt to kolejna inicjatywa w ramach idei PARKlife™, zgodnie z którą firma dba o to, by infrastruktura była przyjazna nie tylko dla pracowników, ale i dla środowiska.

Dotychczas usytuowano przystanki autobusowe na terenie parków, ułatwiając tym samym dostęp do komunikacji miejskiej, zbudowano zadaszone wiaty dla rowerów, by wspierać transport rowerowy i zainstalowano stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych energią słoneczną, by przyczynić się do redukcji śladu węglowego. By wspierać dobre samopoczucie pracowników Prologis postawił Book Boxy – dostępne dla każdego plenerowe minibiblioteki z szeroką ofertą bestsellerów.