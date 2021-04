Prologis ze stabilnym wynajmem i kolejnymi projektami BTS

Całkowita wielkość portfolio Prologis w regionie Europie Środkowej: 4,34 mln metrów kwadratowych (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), w tym 2 mln metrów kwadratowych w Polsce;

Wskaźnik zajętości portfolio w pierwszym kwartale 2021 roku pozostał na stabilnym poziomie 94,2 proc., w porównaniu do 95,2 proc. w Q1 2020. W Polsce wynosił on 92,1 proc, w porównaniu do 92,7 proc w Q1 2020.

Wynajęta powierzchnia łącznie wynosiła 446 115 metrów kwadratowych, to o 15 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku:

nowe umowy najmu – 131 700 metrów kwadratowych

przedłużone kontrakty – 219 700 metrów kwadratowych.

Umowy zwarte na polskim rynku odpowiadały za 65 proc. kontraktów podpisanych w regionie (289 575 metrów kwadratowych, co oznacza 40 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku.)

W I kwartale rozpoczęła się budowa trzech budynków typu built-to- suit, o łącznej powierzchni 70 000 metrów kwadratowych na rynkach w Poznaniu, Wrocławiu i Pradze.

Ukończona został również budowa dwóch BTS o łącznej powierzchni 84 600 metrów kwadratowych w Prologis Park Janki i Prologis Park Ruda Śląska.

- Wyniki operacyjne Prologis w Europie w pierwszym kwartale 2021 r. były bardzo dobre. Wynajęliśmy o 17,4 proc. powierzchni magazynowej więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy czym liczba nowych umów najmu wzrosła o 34,8 proc. rok do roku. Obserwujemy zwiększenie popytu na ekologiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów powierzchnie logistyczne. Wpływ na to mają poprawiające się nastroje w branży, dodatkowo klienci poszukują też konkretnych rozwiązań, które pomogą im zabezpieczyć łańcuch dostaw w przyszłości - mówi Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę:

W wyniku pandemii trendy strukturalne nie tylko przyspieszyły i zostały wzmocnione, ale także trwale zmieniły rynek nieruchomości logistycznych. Lokalizacja jeszcze nigdy nie była tak ważna jak teraz, a rozwój e-commerce zwiększył zapotrzebowanie na najlepsze powierzchnie logistyczne. To przełożyło się na pozytywne zmiany w zakresie czynszów.

