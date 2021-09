Prologis znowu kopie w piłkę

Doroczna impreza sportowa, która obecnie jest już dobrze ugruntowaną tradycją w węgierskich parkach Prologis, została zainicjowana dla klientów w 2014.

W ten sposób firma chciała zachęcić ich do jak najszerszego korzystania z możliwości, jakie daje PARKlife® Prologis.

W tym roku o tytuł mistrza rywalizowało osiem drużyn. Mistrzostwa zorganizowano jak zawsze w Prologis Park Budapest-Harbor na boisku do piłki nożnej pięcioosobowej. Poza sportowymi emocjami, piłkarze i kibice mogli jak co roku częstować się smacznymi przekąskami i napojami. Pełne emocji wrażenia sportowe zapewniły wszystkim zaangażowane drużyny, a sportowego ducha dodawali zapaleni kibice i profesjonalny komentarz na żywo. Tegorocznym zwycięzcą została drużyna NCR, a Geodis i Brendon zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

- To wspaniałe, że po rocznej przerwie mogliśmy ponownie zorganizować Turniej Piłki Nożnej. Gdy wychodziliśmy z tą inicjatywą, naszym głównym celem było zachęcenie pracowników naszych klientów do rekreacji na świeżym powietrzu, a jednocześnie budowanie poczucia wspólnoty wśród użytkowników naszych parków - powiedziała Szilvia Andrelli, Real Estate & Customer Experience, Senior Manager Prologis - Ostatni rok pokazał nam wyraźnie, jak potrzebne są dziś zdrowie i zaangażowana społeczność. Fakt, że nasi klienci tak chętnie dołączają do rozgrywek, to dla nas duża radość i satysfakcja. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przybyli i spędzili z nami ten dzień. Chcę również pogratulować mistrzom i wszystkim drużynom za imponujący występ.

Inicjatywa PARKlife® powstała, aby Prologis mógł jeszcze lepiej spełniać zmieniające się potrzeby klientów i poprawiać jakość życia ich pracowników. Obiekty rekreacyjne na terenie Prologis Park Budapest-Gyál i Prologis Park Budapest-Harbor dają mnóstwo możliwości spędzania wolnego czasu, zapewniając przestrzeń do uprawiania sportu, organizacji pikników i imprez firmowych lub po prostu chwili relaksu na łonie natury.