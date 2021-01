Prologis zwiększa udział zielonej energii w swoich parkach logistycznych

- Jako liderowi ekologicznego budownictwa zależy nam, aby cały czas konsekwentnie zwiększać zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska - zakup energii z gwarancjami pochodzenia to kolejny ważny krok w realizowaniu naszej strategii. Ograniczanie śladu węglowego jest istotne także dla naszych klientów, dlatego podjęliśmy wspólne działania, aby im to ułatwić i jak najszybciej umożliwić czerpanie jeszcze większych korzyści z szeregu możliwości jakie dają obecnie mechanizmy wsparcia OZE - podkreśla Paweł Kowalczyk, Real Estate & Customer Experience, Senior Manager w Prologis.

Prologis zakontraktował w skali roku ponad 107 000 MWh energii z gwarancjami pochodzenia. To instrument promujący wytwarzanie i konsumpcję energii pochodzącej m.in. z elektrowni wiatrowych, słonecznych i wodnych. W praktyce oznacza to, że klienci korzystając z energii wraz z gwarancjami pochodzenia wspierają rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Gwarancje pochodzenia energii są wykorzystywane na szeroką skalę w całej Unii Europejskiej.

Sprzedawcą energii do parków Prologis jest TAURON, drugi co do wielkości producent i dostawca energii na polskim rynku.

- Zielony Zwrot TAURONA to nie tylko działania nastawione na zwiększenie mocy produkcyjnej ekologicznych źródeł energii, ale także oferowanie klientom realnych narzędzi wsparcia w realizacji przez nich strategii z zakresu równoważonego rozwoju. Tym bardziej cieszy nas to, że klienci tacy jak Prologis wybierają rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. – powiedział Tomasz Lender wiceprezes zarządu TAURON Sprzedaż.