Propco zacieśnia współpracę z C&W

PROPCO to deweloperska firma inwestycyjna, specjalizująca się w sektorze przemysłowym.

Jej bieżąca działalność skupia się wokół małych formatów projektów komercyjnych, m.in. Small Business Units.

Jest to autorski program budowy małych modułów biznesowych w całym kraju oraz nieco większych magazynów spełniających funkcje ostatniej mili o powierzchni około 8000 mkw.

Współpraca PROPCO i Cushman & Wakefield rozwija się od lipca 2021 roku i opiera się o reprezentację na poziomie komercjalizacji nowo powstających obiektów. Jeden z nich, SBU Sosnowiec, został w całości wynajęty. Planowane zakończenie budowy magazynu szacuje się na trzeci kwartał 2022 roku. W związku z tym, w przygotowaniu są nowe projekty – SBU Bytom, który oferuje łącznie ok. 3900 mkw. powierzchni, składającej się 300 metrowych modułów z zapleczem biurowym oraz showroom. Hala wyposażona będzie w nowoczesne instalacje i ekologiczne rozwiązania, z zachowaniem spójności koncepcji dewelopera. Drugi projekt SBU Tarnów ma mieć powierzchnię najmu około 4300 mkw. i składać się z analogicznych modułów.

W procesie komercjalizacji jest także projekt City Flex Zabrze, składający się z 4 modułów o powierzchni 1600 oraz 2250 mkw. Działka zlokalizowana jest w samym centrum Zabrza, blisko infrastruktury miasta oraz klientów końcowych. Sprawdzi się w przypadku logistyki ostatniej mili oraz lekkiej produkcji. Duże możliwości związane z przydzieloną mocą sprawiają, że projekt ten jest niezwykle atrakcyjny dla biznesu typu data center. Atutem obu nieruchomości jest lokalizacja i dogodny dostęp do obiektów (również z centrum miasta) oraz dróg dojazdowych. Będą one dobrym rozwiązaniem szczególnie dla klientów poszukujących niewielkich magazynów lub showroomów oraz dla tych, którym zależy na bliskim dostępie do odbiorców indywidualnych. Są to budynki jednocześnie funkcjonalne, jak i reprezentatywne, o podwyższonym standardzie wykończenia. W tym momencie, obiekty typu SBU stanowią około 8% wszystkich dostępnych powierzchni w Polsce.

