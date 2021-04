PropertyNews.pl podcast: Czy polskie magazyny są zielone?









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 12 kwi 2021 14:02

Co jest kluczowe do uzyskania zeroemisyjności w na polskim rynku magazynowym i co daje zielony certyfikat deweloperom i najemcom obiektów magazynowych? - m.in. na te pytania odpowiada Emilia Dębowska, Senior Marketing and Sustainability Manager w Panattoni Europe.