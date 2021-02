Propertynews.pl rusza z serwisem #zielonemagazyny

Ekologia na rynku magazynowym przez wiele lat była zwykłą ciekawostką. Od dwóch lat staje się oczywistością. Coraz więcej deweloperów certyfikuje budynki, a ponad połowa najemców pyta o BREEAM. Banki wyraźnie sygnalizują, że zielone rozwiązania i zrównoważony rozwój mają dla nich znaczenie. – W niedalekiej przyszłości rynek magazynowy czeka to samo, co rynek biurowy. Budowa obiektu logistycznego bez certyfikacji będzie z punktu widzenia dewelopera sporym ryzykiem inwestycyjnym – przewiduje Rafał Schurma, założyciel i pierwszy prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego oraz właściciel Visio Architects and Consultants. Propertynews.pl rusza z serwisem specjalnym #zielonemagazyny.

Zagadnienia ekologiczne na rynku magazynowym były przez wiele lat traktowane jako ciekawostka. Musiało minąć trochę czasu, aby relacja między kosztem, a zasadnością jego poniesienia, zmieniła się na korzyść wprowadzania rozwiązań ekologicznych. Dopiero w ostatnich dwóch latach deweloperzy zaczęli partycypować lub całkowicie pokrywać koszt niektórych inwestycji.

Jak wynika z raportu Cushman & Wakefield „Industrial Goes Green” całkowita liczba obiektów certyfikowanych systemem BREEAM i LEED w Polsce wynosi 139, co stanowi 16 proc. wszystkich budynków magazynowych w kraju. Powierzchnia tych inwestycji liczy 3,8 mln mkw., czyli 19 proc. całkowitych zasobów magazynowych w Polsce (19,7 mln mkw.). Najwyższą w historii ocenę BREEAM na świecie, na poziomie 98,48 proc., uzyskał New Logic III w holenderskim Tilburgu, należący do firmy Rhenus. W Polsce najlepsze obiekty z oceną Excellent w systemie BREEAM – to: CTPark Opole oraz Tetra Park w Tomaszkowie. Z kolei w regionie CEE w 2020 r. – Panattoni Park Cheb South w Czechach, który uzyskał ocenę na poziomie 90,68 proc.

Fundusze cenią ekologię

Technologie chroniące środowisko systematycznie stają się w Polsce rynkowym standardem. Pojęcie „green sustainability” na pewno będzie stanowiło coraz większe znaczenie w projektach logistycznych. Rozwiązania ekologiczne przynoszą wymierne efekty poprzez redukcję emisji CO2, kontrolę zużycia wody czy też optymalizację zużycia energii. Dobrym potwierdzeniem tego, że magazyn jest „eko” są przyznane certyfikaty BREEAM lub LEED.

– W naszych obiektach implementujemy najnowsze rozwiązania, takie jak: retencja wody deszczowej, panele fotowoltaiczne, miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych, destryfikatory czy inteligentny system sterowania oświetleniem LED DALI – wylicza Fabian Kowalewski, Leasing & Development Director w Peakside Capital Advisors.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

1

2

3

4

5