Przebojowe warzywa wchodzą do magazynu Raben w Rudzie Śląskiej

Bonduelle, który od 10 lat współpracuje z Rabenem na Węgrzech, zdecydował się również wejść do polskich magazynów firmy Raben.

- 30 proc. naszego biznesu to obsługa branży spożywczej, mamy także duże doświadczenie w dostawach do sieci handlowych, dlatego doskonale wiemy, w jaki sposób możemy wspierać naszych klientów w tworzeniu bezpiecznego i zrównoważonego łańcucha dostaw. Z Bonduelle łączy nas wieloletnia współpraca na rynku węgierskim, dlatego cieszę się, że teraz rozszerzamy ją o rynek polski. - komentuje Agnieszka Haik, Group Business Development Director, Grupa Raben. – Od lutego 2021 r. rozpoczęliśmy obsługę magazynową w jednym z naszym nowo otwartych ekologicznych centrów logistycznych, dedykowanym do obsługi produktów spożywczych w Rudzie Śląskiej.

W ramach świadczonych usług magazyn w Rudzie Śląskiej zasilany jest realizowanymi przez Raben dostawami z fabryk klienta. W Polsce Bonduelle realizuje produkcję na rynek polski i eksport w 2 fabrykach zlokalizowanych w Gniewkowie i Ruchocicach. Wśród innych świadczonych serwisów jest także dystrybucja do sieci handlowych, a wkrótce także szereg usług dodanych związanych m.in z co-packingiem.

Bonduelle stawia na Raben

Kluczowymi elementami, które zadecydowały o wyborze Raben były kompleksowość usług świadczonych przez operatora oraz ugruntowane doświadczenie w obszarze obsługi branży spożywczej oraz w realizacjach dostaw do sieci handlowych. Istotne jest także zbieżne podejście do kwestii środowiska naturalnego. Obu firmom zależy, aby ich wpływ był pozytywny. Ekologia ma dla nich duże znaczenie. Oszczędzając surowce naturalne, mierząc, raportując i obniżając emisję gazów cieplarnianych, podejmują działania na rzecz wspólnego dobra – przyszłości. Tak aby następne pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, z których korzystamy teraz.

- Bonduelle, zgodnie ze swoją misją chce wywierać pozytywny wpływ na otoczenie, planetę i ludzi dookoła, zachowując przy tym właściwe spojrzenie biznesowe i promując produkcję rolną opartą na poszanowaniu zasobów naturalnych. Raben przekonał nas do siebie także tym, że nie kieruje się jedynie chęcią zysku, ale podobnie jak my stara się wspierać środowisko, neutralizując swój ślad węglowy, chociażby poprzez redukcję emisji CO2, optymalizacje transportowe czy przyjazne środowisku magazyny. Chętnie rozwijamy współpracę z partnerem, który oprócz konkurencyjnej oferty rynkowej, pokazuje zrównoważone podejście do biznesu i CSR ma w swoim DNA. – podkreśla Robert Firlik, Supply Chain Director Central Europe, Bonduelle.