Przed nami kolejny bardzo dobry rok na rynku magazynowym

Za nami kolejny bardzo dobry rok na rynku powierzchni magazynowych, choć nie wybitny, jak w latach 2017-2018, kiedy wyniki, szczególnie po stronie popytu były absolutnie rekordowe.

- Biorąc pod uwagę popyt netto, C&W szacuje, że w 2019 r. osiągnie on poziom około 2,5 mln mkw., czyli ok. 15 proc. mniej niż rok wcześniej. - Nadal jednak jest to zdecydowanie więcej, niż średnia z lat 2014-2016 o ok. 20 proc. - mówi Joanna Sinkiewicz.

Jak wyjaśnia, spadek jest spowodowany mniejszą liczbą bardzo dużych projektów (powyżej 60 tys. mkw.), choć i tych na rynku nie brakuje. Joanna Sinkiewicz podaje jako przykład transakcję firm Euro-net i Prologis. - Deweloper zrealizuje dla swojego klienta dwa nowe obiekty w Jankach, Euro-Net pozostanie również na większej część obecnej wynajmowanego budynku. Łączny wolumen powierzchniowy tego projektu to 160 tys. mkw. - mówi.

2019 rok jest za to absolutnie rekordowym, jeśli chodzi o podaż nowej powierzchni magazynowej. - W tym roku dostarczone będzie ok. 2,6 mln mkw., co stanowi 14 proc. całkowitych zasobów, jakie będziemy notować na koniec br. - mówi ekspertka. - Jest to naturalna konsekwencja znakomitego wyniku po stronie popytu w poprzednim 2018 roku.

W dalszym ciągu ogromny wpływ na rynek mają najemcy z branży e-commerce. - Ich znaczenie wzrasta – zapewnia Joanna Sinkiewicz. - To bardzo wymagająca grupa najemców z bardzo niestandardowymi wymaganiami, jeśli chodzi o sam obiekt magazynowy – co z kolei pogłębia dywersyfikację produktową i sprawia, że nasz rynek jest coraz ciekawszy.

Kolejnym trendem, który jest kontynuowany w br. i zapewne będzie obecny w kolejnych latach, jest rosnąca popularność mniejszych i średnich lokalizacji. - Częstochowa, Kielce, Radom czy Gorzów Wielkopolski to nowe punkty na polskiej mapie magazynowej – wylicza Joanna Sinkiewicz i dodaje, że w przyszłości nowych punktów na mapie będzie jeszcze więcej.

Ciekawą zmianą, jaką obserwujemy na rynku, jest rosnąca liczba podmiotów po stronie właścicieli. - Duże zainteresowanie funduszów sprawia, że produkty przechodzą i będą przechodzić w ręce nowych właścicieli, a to z pewnością spowoduje zmiany w strukturze rynku – podsumowuje Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.