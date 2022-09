Park P3 Poznań to jeden z największych parków logistycznych w zachodniej części Polski. Znajduje się na południe od Poznania blisko drogi dwupasmowej nr S11 połączonej z autostradą A2. Autostrada zapewnia łączność na wschód z Warszawą oraz na zachód z Berlinem. Wśród najemców parku są także firmy tj. Westwing, Zaparoh, Clipper Logistics czy Colian Logistic.

Poznań to od lat jedna z najpopularniejszych lokalizacji na magazynowej mapie Polski. To tu powstał także jeden z naszych pierwszych parków w Polsce. Dzięki doskonałej lokalizacji, bliskości dobrze rozwiniętej infrastruktury i dostępowi do wykwalifikowanej kadry cieszy się olbrzymim i niesłabnącym zainteresowaniem. Chętnie wybierają go m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy prowadzące dystrybucję na rynki Europy Zachodniej. Nasi partnerzy cenią sobie także standard budowanych przez nas magazynów i elastyczne podejście. Bardzo się cieszę, że obiekty oddane do użytku kilka lat temu nadal spełniają wszystkie wymagania naszych partnerów i niezmiennie sprzyjają ich rozwojowi - mówi Magda Twarowska, Head of Leasing w P3 Logistic Parks.