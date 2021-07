Przejęcie Moliera2.com przez Modern Commerce coraz bliżej. Ruszyła emisja akcji

Ruszają zapisy na akcje Modern Commerce. Maksymalna cena jednej akcji to 0,54 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez grupę.

Modern Commerce wyemituje nie mniej niż 1 i nie więcej niż 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Oferta publiczna akcji skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub do inwestorów, którzy obejmą oferowane akcje o łącznej wartości równej co najmniej równowartości kwoty 100 tys. euro na inwestora dla każdej osobnej oferty.

Ostateczna liczba oraz cena akcji objętych ofertą zostanie ustalona 28 lipca. W dniach 29 lipca – 3 sierpnia będą zawierane umowy objęcia akcji, a 4 sierpnia nastąpi przydział akcji oferowanych.

Notowana na NewConnect grupa e-commerce związana z dobrami luksusowymi, rozpoczyna proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Cena maksymalna jednej akcji nowej emisji wynosi 0,54 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com i bieżących projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Grupę.

Modern Commerce robi kolejny krok do przejęcia Moliera2.com



Ekosystem kompatybilnych platform dóbr luksusowych i marek premium

– Mamy jasno określony cel trwającej właśnie emisji: pozyskane środki zostaną w głównej mierze wykorzystane na realizację transakcji przejęcia właściciela Moliera2.com. Zamierzamy wykorzystać potencjał marketingowy tego brandu oraz synergie logistyczno-operacyjne. Nowa marka będzie silnym graczem w naszym ekosystemie kompatybilnych platform z obszaru dóbr luksusowych i marek premium – komentuje Maciej Tygielski, członek zarządu Modern Commerce.