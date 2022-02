Przesyłkę z Morele dostarczy GLS Poland

W Polsce jest około 4,5 tys. punktów GLS, a w całej Europie, w ramach międzynarodowej sieci operatora,obejmującej 41 krajów – ponad 25 tys.

Firma Morele powstała w 2005 r. i jest obecnie drugą największą multiwertykalną platformą e-commerce w Polsce działająca w modelu hybrydowym.

Partnerstwo firm zapewni klientom dostawę następnego dnia, jeśli zamówili ją przed 21:00.

– Zależało nam na wzroście liczby przesyłek przekazanych naszym klientom już następnego dnia. GLS w tym przypadku ma dość wysoką, o ile nie najwyższą doręczalność na rynku kurierskim – mówi Mateusz Kapusta, dyrektor logistyki w Morele.

Jak dodaje, firma kurierska GLS Poland odpowiada za dostarczenie klientom w kolejnym dniu roboczym wszystkich produktów (o standardowym wymiarze i wadze do 30 kg) wysyłanych z magazynu Morele.

By przesyłka doszła w ciągu jednego dnia, konieczne jest złożenie zamówienia do godz. 21:00 i skorzystanie z opcji dostawy kurierem w ciągu 24 godzin.

– Dysponujemy elastyczną siecią operacyjną, pozwalającą nam m.in. na odbiór przesyłek w późnych godzinach. Stale udoskonalamy też rozwiązania w ramach logistyki ostatniej mili, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność, czyli wysoki poziom doręczeń – mówi Mirosław Wania, key account manager GLS Poland.

Wśród tych rozwiązań wymienia opcje dostawy ważne szczególnie dla odbiorców indywidualnych. To m.in. możliwość przekierowania paczki, kiedy jest już w drodze, właściwie do ostatniej chwili, odstawienia przesyłki we wskazanym przez odbiorcę, bezpiecznym miejscu czy dowiezienia jej przez kuriera do jednego z punktów Szybkiej Paczki, w celu odbioru indywidualnego. – Punkty są doskonale zlokalizowane i skomunikowane oraz otwarte w godzinach dogodnych dla odbiorców indywidualnych. Ta forma odbioru staje się coraz popularniejsza – zaznacza Mirosław Wania.

Współpraca GLS Poland i Morele rozpoczęła się na początku grudnia ubiegłego roku, czyli w szczycie sezonu sprzedażowego, który zarówno dla branży e-commerce, jak i firm kurierskich jest okresem bardzo intensywnej pracy. – Zależy nam na tym, aby być wiarygodnym sprzedawcą, w związku z tym musimy opierać się na rzetelnym partnerze w doręczaniu paczek. Współpracę z firmą GLS Poland rozpoczęliśmy w okresie przedświątecznym. Z pewnością cieszy fakt, że w tym gorącym dla naszej branży czasie nie odnotowaliśmy jakiegokolwiek spadku doręczalności przesyłek. Przy współpracy z naszym nowym partnerem, oprócz wiarygodności, doceniamy dobrą komunikację z pracownikami firmy GLS – zaznacza Mateusz Kapusta.