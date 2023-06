Pustostany w magazynach mają zdrowy poziom. Czynsze, które poszybowały o 20-25 proc. - wbrew oczekiwaniom niektórych najemców - raczej nie spadną. - Mogą nawet trochę wzrosnąć - prognozuje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

Poziom pustostanów na rynku magazynowym wynosi niewiele ponad 1,5 mln mkw. W ostatnich kilku latach ten wskaźnik nie podlegał właściwie większym wahaniom. Zawsze to był przedział 1,3 mln mkw. - 1,8 mln mkw. Procentowo te wielkości się różnią, ale też niewiele.

- Bardzo ciekawy jest trend pokazujący, że przez ostatnich kilka kwartałów w Polsce odsetek pustostanów rośnie, podczas gdy prawie w całej Europie maleje - tłumaczy Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

Spekulanci podnoszą poziom pustostanów

Dzieje się tak dlatego, że wciąż na rynku widoczny jest efekt dużego popytu m.in. wśród firm e-commerce’owych z 2021 r. i z początku 2022 r. Zatem wchodząca na rynek podaż jest w pewien sposób opóźniona.

- Decyzje o nowych inwestycjach były często podejmowane jeszcze przed wojną w Ukrainie. Wtedy też część magazynów budowano spekulacyjnie, a niektóre powierzchnie nawet do dzisiaj stoją niewynajęte. Z drugiej strony fakt, że ostatnio mniej się na tym rynku buduje, jest wykorzystywany przez niektórych graczy, którzy chcą w Polsce zaistnieć - wyjaśnia Tomasz Mika.

Przykładem takiej odważnej firmy jest CTP, która zdecydowała się wybudować spekulacyjnie dosyć duży pakiet nieruchomości magazynowych. Ich budowa kończyła się częściowo w pierwszym kwartale 2023 r., a reszta - w drugim. Zatem ta powierzchnia właśnie wkracza na rynek, podnosząc współczynnik wakatów.

- Nie spodziewam się jednak, żeby on w przyszłości wzrastał. Jeżeli pojawi się popyt, to powierzchnie znajdą najemców i poziom pustostanów spadnie. Jeśli nie, to nawet taki gracz jak CTP, następnym razem dwa razy się zastanowi zanim rozpocznie kolejną spekulacyjną budowę. To ewentualnie jeszcze bardziej zmniejszy wolumen budowanych obiektów, natomiast powierzchnia niewynajęta powinna w następnych kwartałach spadać - przyznaje Tomasz Mika.

Ok. 5 proc. niewynajętej powierzchni magazynowej to zdrowy poziom, który daje szansę na rozwój. Dla porównania, w Czechach wynosi on ok. 1 proc. i to jest duży problem dla tego rynku, bo wiele firm nie może znaleźć dla siebie odpowiedniego budynku.

Zdrowy poziom wakatów w polskich magazynach

- To może być też szansa dla naszego kraju, ponieważ te podmioty - jeśli nie koncentrują swojej działalności wyłącznie na Czechach - mogą się przenieść do Polski - podkreśla Tomasz Mika.

Należy też pamiętać, że - choć 1,5 mln mkw. pustostanów to dużo - ta powierzchnia jest bardzo rozproszona. Często dotyczy małych i średnich modułów.

- Jest zaledwie kilka wolnych dużych powierzchni - około +30 tys. mkw. Jeżeli rynek zacznie się odbijać i popyt wzrośnie, zapewne te duże metraże szybko znikną. Mniejsze moduły nie zaspokoją potrzeb, co będzie oznaczało konieczność budowania nowych magazynów - podkreśla Tomasz Mika.

Skąd nadejdzie popyt na magazyny?

W 2021 r. jedną z głównych branż nakręcających popyt na magazyny był e-commerce. Warto pamiętać, że od wielu lat od 30 proc. do 40 proc. zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe konsumuje sektor operatorów logistycznych.

Jest to dosyć wąska grupa najemców, ale obsługuje bardzo różne branże, m.in. przemysł samochodowy czy FMCG. Kolejną dużą grupę stanowi retail. Co prawda np. fashion jest w odwrocie i nie inwestuje w nowe magazyny, ale za to jest duży ruch w sektorze spożywczym. Intensywnie rozwijają się dyskonty, także niespożywcze, zgłaszając zapotrzebowanie na nowe powierzchnie. Również przemysł jest aktywny.

Popyt na magazyny jest dzisiaj bardzo różnorodny, a to dobrze dla całego rynku - przyznaje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency Poland JLL.

Czy rosnące czynsze w magazynach odstraszają najemców?

Najemcy magazynowi są dzisiaj w szczególnej sytuacji. Szereg czynników wpływa na ich decyzje.

- Dużym zmartwieniem są zaburzone łańcuchy dostaw oraz związany z tym procesem dylemat między dwoma modelami: just in time oraz just in case. To oznacza, że najemcy zastanawiają się, które magazyny konsolidować, a gdzie wynajmować nowe. Takie decyzje wymagają czasu, a czynniki ekonomiczne, z którymi mamy do czynienia nie pomagają, bo na rynku widać sporą niepewność - opisuje Tomasz Mika.

Dodatkowo, czynsze magazynowe wzrosły w Polsce w ostatnim roku o 20-25 proc.

- Najemcy muszą tę podwyżkę przetrawić. Niektóre podmioty mają nadzieję, że te stawki wkrótce spadną, ale raczej tak się nie stanie. Prognozujemy, że nawet mogą jeszcze trochę wzrosnąć - przyznaje Tomasz Mika.

Do rosnącego czynszu należy dodać szybujące ceny energii i pozostałe koszty eksploatacyjne.

- To wszystko razem powoduje, że decyzje najemców są odkładane, co ma swoje odzwierciedlenie w popycie i podpisanych umowach - dodaje Tomasz Mika.

Firmy, którym się kończą dotychczasowe kontrakty najmu są oczywiście zmuszone szybko podjąć decyzję, natomiast w przypadku nowej powierzchni tej presji nie ma.

