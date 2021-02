Raben: 2020 rok był najbardziej nietypowy w historii firmy

Firma uznaje miniony rok za udany: osiągnęła przychody na poziomie 1,26 mld euro. Wśród głównych branż obsługiwanych przez nią w 2020 r. znalazły się: żywność (30 proc.), technologie konsumenckie (21 proc.), automotive (17 proc.), retail (12 proc.) chemia (11 proc.) oraz FMCG non-food (9 proc.). W ramach europejskiej sieci logistycznej największą część usług świadczonych przez Grupę stanowił transport drogowy (66 proc.), dalej logistyka kontraktowa (13 proc.), FTL (8 proc.), Fresh Logistics (8 proc.), integrator procesów logistycznych (4 proc.) oraz sea & air (1 proc.).

- Rok 2020 był pełen wyzwań. To co wydarzyło się w tym okresie na rynku transportowym będzie miało znaczne przełożenie nie tylko na 2021r., ale również na kolejne lata. Pandemia zmieniła rzeczywistość biznesową każdej firmy działającej na rynku. Naszym zadaniem było utrzymanie ciągłości operacyjnej nie tylko naszej firmy, ale przede wszystkim naszych klientów. Niekorzystna sytuacja gospodarcza nie oznaczała dla nas braku aktywności, wręcz przeciwnie podjęliśmy szereg działań, aby skutki obecnego stanu rzeczy były dla nas wszystkich jak najmniej dotkliwe. Dlatego, cały nasz zespół dołożył wszelkich starań, aby logistyka nie zatrzymała się oraz by wesprzeć naszych klientów i pomóc dostarczyć potrzebne produkty. Dzięki polityce świadomego kształtowania portfela naszych klientów osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe pomimo trudnej sytuacji na rynku. Jest to też najlepszym dowodem, że Raben to „People With Drive”. Nasi pracownicy dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji do logistyki byli w stanie szybko dostosować się do nowych warunków pracy i z sukcesem stawić czoła wyzwaniom 2020r. - podsumowuje Ewald Raben, CEO Grupy Raben. – Początkowo nowa sytuacja wywoływała wiele niepokojów, natomiast my zaczęliśmy się zastanawiać jakie szanse daje nowa rzeczywistość, co możemy zrobić lepiej, w jaki sposób możemy rozszerzyć portfolio naszych usług. W przypadku naszej firmy pandemia przyczyniła się do rozwoju cyfryzacji i digitalizacji procesów, min. przyspieszając budowanie logistyki w duchu paperless oraz wprowadzenie usługi PCD czyli potwierdzenia dostawy zdjęciem. Jestem przekonany, że odpowiednie podejście do kryzysu, do którego przystępuje się z przemyślaną strategią, może być szansą.

