Raben planuje zeroemisyjny magazyn

Czy logistyka może być odpowiedzialna społecznie?

Absolutnie tak. Ekologia stanowi dziś jeden z głównych elementów tzw. zrównoważonego łańcucha dostaw. I choć zielone rozwiązania wiążą się zazwyczaj z wyższymi nakładami inwestycyjnymi, nie jest to regułą — innowacyjne projekty mogą zminimalizować szkodliwy wpływ firmy na środowisko oraz przynieść realne oszczędności finansowe.

Kluczową kompetencją współczesnego operatora logistycznego nie jest już tylko transport i magazynowanie towarów. Czołowi gracze logistyczni powinni monitorować i obserwować rynek z szerszej perspektywy, mając świadomość swojego oddziaływania na pozostałych uczestników łańcucha dostaw. Każde ogniwo jest indywidualną jednostką, która ma swoje własne uwarunkowania, ograniczenia i styl pracy. Natomiast w tym indywidualizmie musi być miejsce na wspólne inicjatywy mające na celu optymalizację poszczególnych elementów procesu logistycznego.

Ograniczenie transportu byłoby trudne i niewskazane dla gospodarki: ucierpiałyby na tym potrzeby konsumentów i interesy przedsiębiorstw, jak również wyniki ekonomiczne poszczególnych krajów. Można jednak – a nawet trzeba, w obliczu postępujących zmian klimatycznych – uczynić go jak najbardziej zrównoważonym.

W Grupie Raben odpowiedzialność społeczną rozumiemy jako współpracę, na rzecz budowania dobrobytu społecznego tak, aby przyszłe pokolenia miały dostęp do tych samych zasobów, co my dziś.

Chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie tylko poprzez posiadanie ekologicznych ciężarówek, ale także poprzez wszystkie procesy, które stosujemy, tak aby były one jak najbardziej przyjazne dla środowiska.

Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics Polska, fot. mat. prasowe

Jak wybór konkretnego magazyny może wpłynąć na zmniejszenie wpływu firmy logistycznej na środowisko? W kontekście magazynów na jakie rozwiązania zwracają Państwo uwagę?

