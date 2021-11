Raben przechodzi na zieloną energię

Zgodnie z umową w Polsce powstaną dedykowane dla operatora logistycznego farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 35 MWp.

Długoterminowy kontrakt będzie ważny od 2023 r. do końca 2029 r.

Jeden z największych operatorów logistycznych w Europie, Grupa Raben podpisała właśnie z PGE Obrót siedmioletni kontrakt na zakup zielonej energii (Power Purchase Agreement). Na mocy umowy, począwszy od 2023 roku, Raben w Polsce będzie korzystać w 100 proc. z zeroemisyjnej energii. Zostaną wybudowane dedykowane farmy fotowoltaiczne, które zaspokoją potrzeby operatora logistycznego.

- Cieszę się bardzo, że wszystkie nasze obiekty w 100 proc. będą zasilane zieloną energią z farm fotowoltaicznych. Dzięki temu zmniejszymy emisję CO2 i przyczynimy się do realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju.” – powiedział Ewald Raben, CEO Grupy Raben i podkreślił – Jeśli nie zadbamy o naszą planetę już teraz, nasze dzieci będą miały problem. Dlatego, my chcemy wyznaczać trendy na rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie tylko poprzez posiadanie ekologicznych ciężarówek, ale także poprzez wszystkie procesy w naszej firmie, zależy nam by były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Podpisanie umowy z PGE to kolejny krok by aktywnie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ a także szansa na zielone inwestycje w naszym kraju.

Oznacza to, że za sprawą Grupy Raben na mapie Polski pojawią się kolejne miejsca wytwarzające zieloną energię. Na terenie kraju powstanie kilka dedykowanych farm fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ok. 40 ha, i łącznej mocy ok. 35 MWp, dostarczających 35 000 MWh rocznie – jest to wielkość całego zapotrzebowania na energię elektryczną we wszystkich obiektach Raben w Polsce. Budowa pierwszej farmy rozpocznie się już na początku 2022 r.