Raben również stawia na współpracę z... pszczołami

W przestrzeń na tyłach siedziby firmy Raben w Robakowie naturalnie wkomponowano pięć uli.

Obecnie w to przedsięwzięcie bezpośrednio zaangażowana jest 9-osobowa grupa Beehaterek i Beehaterów, zaś wszyscy pracownicy otrzymują wieści i ciekawostki z życia pracowitych owadów za pośrednictwem newslettera.

Akcja „Drive to bee” to akcja, dzięki której Raben stawia pierwszy krok w kierunku ochrony populacji pszczół i poprawy wrażliwego ekosystemu.

Jej partnerem merytorycznym jest firma Pszczelarium, promująca pszczelarstwo i specjalizująca się w zakładaniu miejskich pasiek.

Efektem wiosenno-letniej pracy mieszkańców Pasieki Raben było pierwsze miodobranie, podczas którego uzyskano 30 litrów doskonałego miodu nawłociowego. Mogli go skosztować pracownicy Grupy, również z innych krajów – polski oddział chce w ten sposób zachęcić ich do zaadaptowania akcji lokalnie na swoich rynkach.

To kolejny już projekt ekologiczny realizowany przez Raben w ramach wspierania bioróżnorodności, a wybór pszczół jako swoistych beneficjentów nie jest przypadkowy.

- Postawiliśmy na pszczoły nie tylko z troski o środowisko. Pasieka Raben jest odzwierciedleniem tego, jak pracujemy i jakim jesteśmy zespołem. Podobnie jak pszczoły każdego dnia opuszczamy nasz perfekcyjnie zorganizowany ul, przemierzamy wielokilometrowe trasy, aby dotrzeć do celu, a potem bezpieczne wrócić do bazy. Współpracujemy ze sobą i wspieramy się w codziennych wyzwaniach, by osiągnąć jeden wspólny cel – tłumaczy Anita Koralewska-Ratajczak, Head of HR w Grupie Raben. – Świat logistyki i pszczół mają ze sobą wiele wspólnego – chcemy to pokazać innym! – dodaje.

„Drive to bee” jest dowodem odpowiedzialnego podejścia Grupy Raben do ekologii i środowiska, świadomości trudnej sytuacji pszczół w Polsce i na całym świecie. „Logistyczna” pasieka pomaga edukować, jak ważną rolę w przyrodzie odgrywają te owady, inspirować do działania i zarażać innych ideą pszczelarstwa. Warto zauważyć, że przynosi ona korzyści nie tylko w wymiarze środowiskowym, ale także społecznym.