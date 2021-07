Raben wprowadza się do Panattoni Park Gdańsk Airport

Do jednej z największych inwestycji w regionie, Panattoni Park Gdańsk Airport, wprowadziła się firma Raben Logistics Polska.

Operator logistyczny na powierzchni 7560 mkw. korzysta z szeregu rozwiązań przeznaczonych wyspecjalizowanym operacjom logistycznym, jak i koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Panattoni Park Gdańsk Airport o powierzchni ponad 100 000 m kw. jest już zrealizowany w 86 proc.

Grupę Raben w procesie wyboru lokalizacji i negocjacji umowy najmu reprezentowała firma doradcza JLL.

Grupa Raben po raz kolejny korzysta ze strategicznego położenia parków Panattoni – dotychczas operator logistyczny podpisał umowy najmu z deweloperem na ponad 152 000 m kw.

Teraz Raben zajął 7560 m kw. w Panattoni Park Gdańsk Airport – największej realizacji dewelopera w Trójmieście. Specyfika działalności operatora w ramach wynajętej powierzchni wymagała spersonalizowanych rozwiązań. Przedsiębiorstwo korzysta m.in. z oświetlenia dostosowanego do planowanego układu regałów i strefy VAS (Value Added Service), a w magazynie odbywa się stały pomiar temperatury i wilgotności.

W kompleksie zastosowano również szereg rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju, w ramach prowadzonego procesu certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good. Zgodnie z własną specyfikacją parków, Panattoni zapewniło przeszklone elewacje w częściach biurowych, a w przygotowaniu są zielone wejścia ze strefami relaksacyjnymi na wzór tzw. pocket forest. Stworzone zostaną placyki z ekologicznymi meblami miejskimi, a także infrastruktura rowerowa z zadaszonymi stojakami na rowery. Roślinność na ternie parku będzie dostosowana do lokalnych warunków atmosferycznych, podobnie jak „kwietne łąki” niewymagające częstego koszenia. Grupa Raben skorzysta również z inteligentnych systemów zarządzających energią, w tym z liczników pozwalających na zdalny odczyt. Panattoni, podobnie jak w innych swoich inwestycjach, przygotowało strefy ładowania samochodów elektrycznych.

Jak podkreśla Maciej Stępień, Dyrektor Regionu Raben Logistics Polska: „Grupa Raben od lat rozwija działalność na Pomorzu. Pozyskanie nowych powierzchni magazynowych – tym razem w Gdańsku to decyzja podkreślająca naszą obecność i zaangażowanie w tym regionie. To także odpowiedź na potrzeby klientów, którzy są zainteresowani składowaniem i obsługą magazynową swoich towarów relatywnie blisko portu i lotniska oraz dystrybucją swoich dóbr zarówno w Polsce czy Europie jak i w świecie (poprzez usługi frachtu morskiego i lotniczego). Warto nadmienić, iż poza czynnikami czysto ekonomicznymi podczas transakcji znaczną rolę odegrało partnerskie podejście Panattoni do całego procesu".