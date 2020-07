Raben z Makro zaznaczyły nowy punkt na logistycznej mapie Polski

Firma Raben Logistics Polska w związku z dynamicznym rozwojem, potrzebowała większej przestrzeni do przeprowadzenia swoich operacji logistycznych. Do nowego parku przeniesione zostały procesy, które do tej pory odbywały się w podwarszawskim Błoniu. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Panattoni A2 Warsaw Park, tuż przy Autostradzie Wolności, popularnej „A dwójce”, która jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla transportu krajowego i międzynarodowego.

- Zmiana magazynu to dla nas niezbędna inwestycja z punktu widzenia biznesu. Nasze potrzeby związane z realizacją procesów logistycznych wzrosły, a możliwość przeniesienia ich do A2 Warsaw Park w Adamowie, m.in. dzięki większej efektywności składowania, z pewnością je zaspokoi. Magazyn został zbudowany pod nasze potrzeby. Dzięki temu możemy wdrożyć innowacyjne metody obsługi zleceń kluczowego klienta w tej lokalizacji, w sposób dedykowany dla niego oraz szereg nowości technicznych ułatwiających i usprawniających pracę zatrudnionych tu osób - mówi Jolanta Sawińska, Dyrektor Regionu, Raben Logistics Polska.

To co wyróżnia obecną lokalizację to nie tylko hala wysokiego składu (o wys.12,5 m, z czego 11,7 m to wysokość składowania), czy zaplanowany profesjonalny magazyn do składowania cieczy palnych. To także nowoczesne rozwiązania zastosowane wewnątrz magazynu, w tym automatyczny system sortujący stworzony dzięki efektywnej współpracy z klientem operatora – firmą Makro.

W obiekcie zastosowano wiele rozwiązań, które podwyższają nie tylko wydajność i dokładność procesu, ale i bezpieczeństwo pracowników. Warto tu wspomnieć, że hale wyposażone zostały w nowoczesne zabezpieczenia p. poż., wraz z systemem tryskaczy, zgodnym ze standardami NFPA13, a we wspomnianej hali dla cieczy palnych dodatkowo znajdą się tryskacze międzyregałowe.

Transport palet wewnątrz magazynu zapewniają wózki widłowe z nowoczesnymi bateriami litowo-jonowymi, których atutem jest krótki czas uzupełniania energii oraz możliwość doładowywania akumulatorów. Podnosi to wydajność pracy oraz pozwala uzyskać lepsze zdolności przeładunkowe w magazynie. Podobnie jak stosowana w oddziale technologia Put 2 Light, czyli kompletowanie zleceń przy wykorzystywaniu wskazań świetlnych.

Zadbano także o kierowców przyjeżdzających do hali Raben. Czeka na nich 45 miejsc parkingowych dla pojazdów ciężarowych.

Wszystkie firmy zaangażowane w proces powstawania magazynu: Panattoni, Raben i Makro troszczą się także o środowisko naturalne, stąd warto tu wspomnieć o ekologicznych i pro środowiskowych rozwiązaniach na terenie obiektu. Od rozwiązań takich jak wspomniane wcześniej wózki Li-Ion, poprzez elewację budynku, w której zastosowano płyty absorbujące energię cieplną aż do zainstalowanych na zewnątrz budynku budek lęgowych dla motyli i… nietoperzy.

Inwestycja w nowy magazyn była możliwa między innymi dzięki partnerskiej współpracy z wieloletnim klientem Raben - firmą MAKRO. A wdrożone tu nowoczesne rozwiązania, pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację zleceń.