Radom: Koleje Mazowieckie szykują inwestycję za ponad 50 mln zł

Oferty w formule 'zaprojektuj i wybuduj" przyjmowane są do 1 sierpnia. KM czekają na wykonawcę bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Radomiu. Za dwa lata nowoczesny punkt serwisowy ma być miejscem pracy 60 osób.

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych.

Przed złożeniem dokumentów przetargowych wymagana jest wspólna wizja lokalna na terenie inwestycji.

Wykonawca zostanie wybrany 1 sierpnia, .

Zamówienie Kolei Mazowieckich obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie punktu utrzymania pojazdów kolejowych w Radomiu.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Operator poszukuje firm, które na zamówienie KM wykonają zarówno projekt jak i realizację bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych.

W skład zaprojektowanego punktu utrzymania mają wejść:

- hala utrzymaniowo-naprawcza z warsztatami,

- akumulatorownia,

- magazyn,

- garaż,

- budynek socjalno-biurowy,

- sprężarkownia, kotłowni c.o.,

- magazynu materiałów niebezpiecznych,

- pomieszczenia na odpady przemysłowe,

- myjnia taboru,

- niezbędna infrastruktura

- zagospodarowania terenu na działkach inwestycyjnych.

Radom większy niż Sochaczew

Radomska inwestycja jest porównywana z analogicznym projektem, położonym na granicy miasta i gminy Sochaczew – „Czerwonka Parcel”. Punktem serwisowy w Sochaczewie ma powierzchnię 2500 m. kw. Obiekt posiada tory serwisowe, magazyn i warsztat naprawczy z zapleczem technicznym i zaplecze socjalno - biurowe. Wykonawcą inwestycji w Sochaczewie była Spółka Stadler Service Polska. Dlatego w Radomiu spodziewają się oferty od tego wykonawcy.

Zainteresowani w wykonaniu inwestycji muszą udowodnić prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 10 lat. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to firmy muszą wykazać, że w tym okresie zakończyły wykonując należycie co najmniej dwie usługi dotyczące opracowania dokumentacji projektowej.

Firmy biorące udział w przetargu muszą potwierdzić, że wykonały należycie nie mniej niż dwie roboty budowlane, polegająca na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m3, o wartości ponad 20 000 000,00 zł brutto wraz z infrastrukturą techniczną, tj. co najmniej z myjnią z możliwością mycia trakcyjnych pojazdów kolejowych lub trakcyjnych pojazdów tramwajowych lub metra, przebudową lub budową układu torowego, dostosowaniem sieci trakcyjnej do potrzeb budowy hali i budowy nowej sekcji sieci trakcyjnej,

Łączna wartość jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną, tj. co najmniej z przebudową lub budową układu torowego, dostosowaniem sieci trakcyjnej do potrzeb budowy hali i budowy nowej sekcji sieci trakcyjnej oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie myjni przeznaczonej do mycia trakcyjnych pojazdów kolejowych lub trakcyjnych pojazdów tramwajowych lub metra nie może być mniejsza niż 20 000 000,00 zł brutto.

Inwestycja Kolei Mazowieckich będzie prowadzona wg. zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy obiektu budowlanego mieszczącego się w kategorii XVIII o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m3 i XXV i XXVI ustawy z 07.07.1994 r. - Prawo budowlane.