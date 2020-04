Radosław T. Krochta: Magazyny przejdą przez tę zawieruchę w dobrym stanie

Autor: PropertyNews.pl

Globalna pandemia raczej nie zmieni diametralnie rynku magazynowego. Ten sektor nadal będzie miał tendencję do generowania wyższych zwrotów niż biura. Z pewnością część handlu przeniesie się z galerii handlowych do magazynów, i to na pewno zwielokrotni rozwój branży logistycznej, ale nie spodziewałbym się spektakularnych wzrostów – uważa Radosław T. Krochta, prezes MLP Group S.A.