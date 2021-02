Radosław T. Krochta, MLP Group o budowaniu zielonych magazynów

W Polsce ok. 16 proc. obiektów magazynowych jest certyfikowanych (w systemie BREEAM lub LEED). Czy Pana zdaniem na zielone rozwiązania mogą liczyć tylko nowe obiekty czy pojawi się również trend certyfikacji tych starszych?

Znamy tę sytuację z autopsji, ponieważ sami zaczęliśmy dostosowywać istniejące obiekty do wymogów zielonych certyfikatów. Jest to trudniejszy proces, ale staramy się, żeby całe nasze portfolio było objęte certyfikacją BREEAM na poziomie nie niższym niż „Very Good”.

Obecnie na rynku nieruchomości biurowych nie da się już wynająć budynku, jeśli nie jest certyfikowany i sądzę, że w niedalekiej przyszłości, tak samo będzie na rynku magazynowym.

Jak certyfikacja wpływa na koszty realizacji inwestycji i jak potem przekłada się na koszty eksploatacji budynku magazynowego?



Powiem coś ,co jest mało popularne, ale koszt certyfikacji nowych budynków jest marginalny, właściwie pomijalny, poniżej 1 proc. Podobnie z kosztami eksploatacji, które certyfikacja obniża maksymalnie o 1 proc. Dużo większe znaczenie ma dla nas kwestia paneli fotowoltaicznych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, tak abyśmy w przeciągu 2-3 lat stali się firmą zeroemisyjną. Zielona energia ma znaczący wpływ zarówno na nas, jak i na naszych klientów. To, że zgodnie z wymogami BREEAM mamy parkingi dla rowerów czy korzystamy z deszczówki, ma mniejszą wagę. Tak naprawdę zielone certyfikaty w przypadku magazynów mają przede wszystkim znaczenie głównie marketingowe, chociaż dzięki nim zaczęliśmy stosować bardzo zaawansowane oświetlenie LED-owe, które zużywa 30 proc. energii zużywanej wcześniej przez halogeny.



O jakie zielone rozwiązania najczęściej pytają najemcy, a które są z Państwa punktu widzenia najważniejsze?



Najemcy pytają o szereg rzeczy, ale to, co się realnie przekłada na czynsz, to przede wszystkim inteligentne oświetlenie, które dopasowuje się do operacji magazynowych i daje dodatkowe oszczędności energii nawet do 15 proc. Korzystanie z zielonej energii nie wpływa na koszty eksploatacyjne najemców, ponieważ koszty wytwarzania zielonej energii i zakupu tradycyjnej są zbliżone – oczywiście pomijając opłatę dystrybucyjną, ale oddziałuje to bardzo korzystnie na środowisko naturalne. Dodatkowo dla naszych klientów zainstalowaliśmy pierwsze punkty ładowania samochodów elektrycznych oraz mamy prężnie działające stacje rowerów miejskich.

