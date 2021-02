Radosław T. Krochta, MLP Group: Rynek magazynowy pożegna się z dwucyfrowymi wzrostami

Magazynowa hossa 2020 to pokłosie decyzji podejmowanych w 2019 roku. Jaki będzie 2021 rok? - W mojej opinii, przyszły rok na rynku magazynowym zamknie się wzrostem jednocyfrowym - prognozuje Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group.

W 2020 roku połowa klientów, która rozpoczęła z nami współpracę, to przedstawiciele branży e-commerce oraz wiele firm z sektora produkcyjnego - mówi Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group. - Bez względu na typ najemcy, należy pamiętać, że decyzje, które znalazły swój finał w ubiegłym roku, podejmowane były w roku 2019.

W ubiegłym roku tych decyzji podjęto znacznie mniej, co nie pozostanie bez wpływu na wyniki. - Możliwe, że będzie więcej trudności w pozyskaniu najemców. Przez ostatnie lata rynek rósł średnio o ok. 20 proc. W mojej opinii, przyszły rok na rynku magazynowym zamknie się wzrostem jednocyfrowym - mówi prezes zarządu MLP Group i zapewnia, że z punktu widzenia rozwoju firmy, poprzeczka nadal jest ustawiona wysoko. - Mamy ambitne cele i bardzo duże szanse, by je z sukcesem zrealizować - mówi deweloper.

MLP Group wykorzystało okazje biznesowe zapełniając powierzchnie magazynów oraz kupując działki pod nowe inwestycje w kraju i poza jego granicami. - Kupiliśmy grunty w Łodzi, we Wrocławiu oraz w Wiedniu - wylicza Radosław T. Krochta. - Wiedeńska działka będzie dedykowana klientom e-commerce. W przyszłości obiekt zlokalizowany wewnątrz miasta może obsługiwać ostatnią milę - dodaje.