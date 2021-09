Rafał Brzoska, InPost: Darmowe dostawy tego samego dnia już w dwóch miastach, do końca roku będą w 20

Jak informowaliśmy, InPost wprowadza w Polsce usługę Same Day Delivery, czyli dostawę tego samego dnia. Przesyłki nadane w obrębie tego samego miasta, które trafią do centrum dystrybucji do godziny 16.00, mają zostać dostarczone do Paczkomatów InPost w dniu nadania.

- Tak naprawdę odpowiadamy na niewypowiedziane oczekiwania klientów. Wiemy, że dzisiaj 85 proc. z nich oczekuje szybszej dostawy, dlatego podwyższamy poprzeczkę, oferując najszybszą możliwą na świecie dostawę za darmo, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat - mówi Rafał Brzoska.

Obecnie usługa Same Day Delivery dostępna jest w dwóch pierwszych miastach - Warszawie i Łodzi.

- Do końca roku będzie już w 20 miastach, w tym kilku na Górnym Śląsku - mówił prezes InPostu w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sieć paczkomatów InPost coraz większa

InPost aktywizuje e-commerce w Polsce i napędza sprzedaż w internecie - mówi Rafał Brzoska.

- Przez pierwsze półrocze tego roku rozstawiliśmy 50 razy więcej skrytek w naszych paczkomatach niż łącznie wszyscy gracze, którzy mówią o rozwoju podobnych sieci - opowiada Rafał Brzoska.

Paczkomaty także na wsiach

Około 60 proc. z 5 tys. maszyn, których instalację InPost zaplanował na ten rok, trafi na obszary wiejskie w całym kraju.

- Bez wątpienia rozwój sieci, czy to bankomatowej, czy paczkomatowej, powinien przebiegać w sposób, jaki oczekują klienci. Klienci tymczasem oczekują jak najbliższej obecności paczkomatu w ich miejscach zamieszkania lub pracy... W InPoście jednak dostrzegamy potrzebę harmonijnego rozwoju sieci, dlatego 60 proc. paczkomatów instalowanych jest obecnie we wsiach - opowiada Rafał Brzoska.

Rafał Brzoska: polski e-commerce przez najbliższych kilka lat będzie rósł w tempie dwucyfrowym

- Od września bardzo mocno przyspieszamy, co powoduje tylko zwiększenie naszego przekonania, że strategicznie nie ma już powrotu do tego, co widzieliśmy przed 2020 r. To, co obserwujemy, potwierdza tylko moją osobistą prognozę, że polski e-commerce przez najbliższych kilka lat będzie stale rósł w tempie dwucyfrowym - mówi Rafał Brzoska.

W pierwszych sześciu miesiącach roku firma obsłużyła 199 mln przesyłek. Z każdej miała niecałą złotówkę czystego zysku. Wyników kolejnych miesięcy InPost jeszcze nie może zdradzać, jako spółka publiczna. Jednak - jak podkreślił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Rafał Brzoska - InPost podtrzymuje prognozy przychodów na cały 2021 rok.