Rafał Brzoska: Musimy nadążać za popytem

Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 wrz 2020 13:48

InPost rozbudował sieć swoich maszyn do 8 tys. Paczkomat nr 8000 znajduje się w Krakowie, to jeden z pierwszych Paczkomatów, które swoim kształtem dostosowują się do otoczenia w kształcie liter „L” i „U”. Tempo rozwoju sieci maszyn do odbioru przesyłek jest już niezwykle dynamiczne, ale jeszcze przyspieszy.