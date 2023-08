Jak wynika z najnowszego raportu międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield, II kw. na rynku powierzchni magazynowych w Polsce przyniósł stabilizację poziomu popytu. Osiągnął on rezultat ponad 1 mln mkw. wynajętej powierzchni brutto.

Na koniec czerwca w budowie pozostawało 2,1 mln mkw. magazynów.

Dość wysoka aktywność deweloperska napędzana jest wyższymi stawkami czynszów, które zachęcają inwestorów do rozpoczynania nowych projektów.

Pod względem całkowitych zasobów magazynowych nasz kraj wszedł do grupy trzech największych w UE rynków, zajmując trzecie miejsce za Niemcami i Francją.

PODAŻ: INWESTYCJE SPEKULACYJNE NADAL POPULARNE

W II kwartale deweloperzy magazynowi dostarczyli na rynek prawie 710 000 mkw., z czego 35% pozostało dostępne do wynajęcia. To z kolei przełożyło się na dalszy wzrost ilości pustostanów, które objęły powierzchnię 2,03 mln mkw.

Wskaźnik pustostanów wzrósł, do 7,6%, czyli o 3,4 pp. r/r i 0,3 pp. kw./kw. To najwyższy poziom zanotowany od grudnia 2020 roku. Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce na koniec II kwartału wzrosły natomiast o 19% r/r i wyniosły 30,66 mln mkw. – tłumaczy Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

W II kw. rozpoczęto budowę kolejnych 670 000 mkw. powierzchni magazynowej, przy czym większość projektów, bo aż 480 000 mkw. dotyczyła inwestycji spekulacyjnych.

Łącznie na koniec czerwca tego roku w budowie pozostawało 2,1 mln mkw. powierzchni magazynowej, z czego 61% było dostępne do wynajęcia. Dotyczyło to przede wszystkim Mazowsza, województwa łódzkiego i dolnośląskiego, gdzie firmy mogły wynająć odpowiednio 327 000 mkw., 240 000 mkw. i 227 000 mkw. powierzchni. Warto dodać, że wskaźnik aktywności deweloperskiej może być napędzany wyższymi czynszami, co zachęca inwestorów do rozpoczynania nowych projektów magazynowych.

Coraz większy wolumen powierzchni magazynowej pozwolił Polsce dołączyć do grupy trzech największych rynków magazynowych w Unii Europejskiej, których zasoby przekraczają 30 mln mkw. Nasz kraj wyprzedził Holandię.

Polska zajmuje aktualnie 3. miejsce za Niemcami i Francją - dodaje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.

POPYT: AKTYWNOŚĆ NAJMU MNIEJSZA NIŻ ROK WCZEŚNIEJ, ALE STABILNA W PORÓWNANIU DO I KWARTAŁU 2023 r.

W II kwartale 2023 roku popyt brutto na rynku magazynowym wyniósł 1,04 mln mkw., z czego 66% stanowiły nowe umowy, a pozostałe 34% - renegocjacje. Największe transakcje sfinalizowane w tym czasie to umowa BestSecret w regionie lubuskim (ekspansja o 46 000 mkw.), umowa operatora logistycznego w regionie dolnośląskim (43 000 mkw.) oraz Grupy Fortaco na projekt BTS w regionie śląskim (35 000 mkw.).

Pierwsze półrocze zakończyło się wynikiem ponad 2,2 mln mkw. wynajętej powierzchni magazynowej, co oznacza 39% spadek r/r i popytem netto na poziomie 1,3 mln mkw. (spadek o 49% r/r).

Niższemu wolumenowi najmu towarzyszy porównywalne spowolnienie aktywności deweloperskiej, co powinno w najbliższym czasie utrzymać sektor powierzchni magazynowych we względnej równowadze. Perspektywy popytu w średnim okresie pozostają jednak optymistyczne ze względu na oczekiwane ożywienie nastrojów konsumenckich, dalszy rozwój branży logistycznej obsługującej rynek e-commerce oraz rosnący trend nearshoringu – tłumaczy Damian Kołata.

CZYNSZE STABILNE NA WIĘKSZOŚCI RYNKÓW REGIONALNYCH

W II kwartale czynsze za powierzchnie magazynowe pozostały stabilne na większości rynków regionalnych. Jedynie Katowice i Łódź odnotowały wzrost czynszów o 8% kw/kw. Pomimo spadku kosztów generalnego wykonawstwa w 2023 r., czynsze za powierzchnie magazynowe raczej nie ulegną znaczącym zmianom w najbliższym czasie ze względu na wyższe koszty finansowania.

Czynsze dla projektów typu big-box kształtują się w przedziale 3,60-6,50 EUR/mkw. Czynsze dla projektów typu SBU/City Logistics są wyższe i wynoszą 5,00-7,50 EUR/mkw. miesięcznie. Dzięki zachętom finansowym, takim jak okresy bezczynszowe lub adaptacja powierzchni, które są oferowane najemcom, efektywne czynsze są niższe od głównych stawek czynszowych o maksymalnie 15-20%.

