Rośnie zapotrzebowanie na specyficzne obiekty magazynowe: dla omnichannel i na huby miejskie.

Rozwijający się model sprzedaży omnichannel sprawia, że magazyny obsługujące e-commerce muszą zorganizować pracę inaczej, niż w przypadku tradycyjnego łańcucha dostaw.

Jak wynika z raportu „E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim” międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, krajowa wartość rynku re-commerce szacowana jest na 5-6 mld złotych rocznie.

Na razie niewielka jego część generowana jest w Internecie.

Jednak to elektroniczny kanał sprzedaży przyniesie w przyszłości największy wzrost.

Omnichannel to nic innego jak strategia, w której granice pomiędzy kanałami sprzedaży nie istnieją.

Klient może zamówić towar lub dokonać zwrotu:

W związku z rozwijającymi się modelem omnikanałowym, magazyny obsługujące e-commerce muszą zorganizować pracę inaczej, niż w przypadku tradycyjnego łańcucha dostaw.

Konsumenci nie pozostawiają wyboru.

Ich preferencje pokazują, że tylko firmy, które udostępnią wielokanałowy system sprzedaży, pozostaną na rynku.

Operatorzy magazynów natomiast zwracają baczną uwagę na odpowiednią lokalizację obiektów.

Rośnie popularność big boxów, które gwarantują odpowiednią powierzchnię na obsługę wysyłek i zwrotów, jak i mniejszych powierzchni miejskich przeznaczonych do last mile delivery.

Jak wynik z raportu Cushman & Wakefield aż 60 proc. ankietowanych operatorów magazynów uważa, że rozszerzenie łańcucha dostaw o magazyny omnichannel i re-commerce jest bardzo istotne w perspektywie najbliższych trzech lat.

Re-commerce to szansa na opróżnienie naszych domów. To sprzedaż artykułów, które nie spełniają już naszych wymagań albo po prostu przestały nam się podobać.

To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ekologiczny sposób na walkę z marnotrawstwem i konsumpcjonizmem.

W ciągu ostatnich 15 lat globalna produkcja odzieży podwoiła się. W zeszłym roku wyprodukowano prawie 120 miliardów ubrań - mówią dane raportu Greenpeace.

Co ważne:

Globalny rynek odzieży używanej w 2020 roku był wart już 27 miliardów dolarów. W 2025 roku jego wartość ma osiągnąć poziom 77 miliardów dolarów.

W ciągu pięciu lat będziemy więc mieć do czynienia z prawie 185 procentową dynamiką. To jednak nie wszystko. Jak szacuje badanie opublikowane w thredUP “2021 Resale Report”, rynek odzieży używanej będzie w 2030 roku ponad dwukrotnie większy niż będący teraz na szczycie segment fast fashion - podsumowuje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency., Head of E-commerce CEE, Cushman & Wakefield.