Real Management pod marką Good Point kupuje grunty magazynowe pod Warszawą

Real Management stawia na rozwój segmentu industrialowego. Pod marką Good Point inwestuje w grunty pod budowę nieruchomości przemysłowo – magazynowych i technologicznych dla sektora life & science. Każda z działek znajduje się w odległości do 30 km od Warszawy.

Do końca czerwca firma zabezpieczyła akwizycją trzy działki.

Do tej pory Real Management wybudowała i sprzedała 107 tys. mkw. powierzchni magazynowych oraz przygotowała, a następnie sprzedała 150 tys. mkw. na etapie pre-developmentu.

Wśród inwestycji przemysłowo-technologicznych zrealizowanych dotychczas przez Real Management znajdują się obiekty wielkopowierzchniowe, małe magazyny miejskie oraz budynki BTS.

Good Point, marka powołana przez Real Management do rozwoju portfolio industrialowego firmy, kupuje grunty w atrakcyjnych podwarszawskich lokalizacjach.

Real Management ma 45 mln zł na nowe inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe



– Sektor nieruchomości magazynowych jako jeden z nielicznych w trakcie pandemii odnotował wzrosty, a wszystko wskazuje na to, że segment ten dalej będzie się bardzo intensywnie rozwijał. Aktualnie koncentrujemy się na rozwoju w granicach aglomeracji warszawskiej, gdzie na znaczeniu zyskuje logistyka tzw. ostatniej mili, czyli magazyny miejskie będące ostatnim łańcuchem dostaw e-commerce. Interesują nas działki o powierzchni do 20 ha, do 30 km od centrum Warszawy, w bliskiej odległości od węzłów na planowanej AOW-50 – mówi Marcin Malka, prezes zarządu Real Management.

Do końca czerwca firma zabezpieczyła akwizycją trzy działki. Jedna z nich znajduje się na południowy wschód od Warszawy w gminie Góra Kalwaria, gdzie szybki i sprawny dojazd do autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S8 zapewniają drogi DK 79 i DK50. Druga działka zlokalizowana jest na wschód od Warszawy, w Gminie Karczew, przy planowanym węźle przyszłej AOW-50 i w bliskiej odległości od drogi szybkiego ruchu S17 i autostrady A2.