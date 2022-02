Red is a new green. Metamorfoza marki 7R

7R specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i ekologicznych przestrzeni magazynowych oraz produkcyjnych.O dynamicznym rozwoju naszego biznesu świadczy fakt, że znajdujemy się w czołówce najszybciej rozwijających się firm sektora nieruchomości komercyjnych. Tylko w 2021 r. oddaliśmy do użytku niemal 400 tys. mkw. powierzchni, w tym roku plan zakłada 1 mln mkw. Nasze coraz bardziej nowoczesne produkty, które oferujemy klientom, wymagają także nowoczesnego tonu komunikacji – zarówno w aspekcie wizualnym, jak i na poziomie komunikatu. Dlatego przygotowaliśmy rebranding marki stawiając na jak najlepsze doświadczenie klienta - mówi Katarzyna Dorocińska, Head of Marketing and Communications w 7R.

W ostatnich latach rynek magazynowy ewoluował w tempie, jakiego w przeszłości nie obserwowaliśmy.

Ekspansja samego sektora, ale również rozwój technologii, czy rosnące znaczenie dbałości o środowisko i optymalizacji procesów, wyznaczają nowe kierunki dla deweloperów magazynowych, inwestorów i najemców.

Za pomysłem odświeżenia marki 7R stał z jednej strony szybki rozwój firmy, z drugiej zaś pokazanie bardzo wyraźnie, że obszary takie jak innowacje i ESG są w centrum naszej strategii. Dodatkowo, co oczywiste, wraz z upływem czasu i zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym każda marka potrzebuje redefinicji, zmiany i odświeżenia - mówi Katarzyna Dorocińska, Head of Marketing and Communications w 7R. - Podeszliśmy do procesu rebrandingu 7R holistycznie, dbając o najdrobniejszy szczegół każdego elementu systemu identyfikacji. Przyświecał nam cel stworzenia nowoczesnego i charakterystycznego systemu tak, aby każda osoba, która się z nim zetknie, miała jak najlepsze doświadczenie.

Katarzyna Dorocińska, Head of Marketing and Communications w 7R.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Minimalistyczny, klarowny design

Co się zmieniło? - Stworzyliśmy m.in. dodatkową formę logotypu, która ma lekką, nowoczesną i linearną formę, a także dodaliśmy tagline - Future.Log.On. Dopozycjonowuje on naszą markę i rezonuje z dynamicznym znakiem 7R. Future.Log.On. zaprasza klientów do zalogowania się w futurystycznym świecie 7R i pozostania z nami na dłużej. To on jest nośnikiem informacji o tym, że budując tu i teraz myślimy jednocześnie o przyszłości i o długookresowej wartości naszych inwestycji - mówi Katarzyna Dorocińska.

Drugim istotnym elementem rebrandingu w warstwie wizualnej był nowy design i mocniejsze wyeksponowanie charakterystycznej fasady budynków 7R – połączenie kolorów czerwonego, białego i szarego w formie pionowych prostokątów. - Nasze fasady magazynów są nośnikiem rozpoznawalnego elementu identyfikacji - staraliśmy się zintegrować design fasady z elementami graficznymi odświeżonego systemu identyfikacji - wyjaśnia.